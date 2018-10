Điều kiện, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp

12/10/2018 23:11

Ban Quan hệ lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam trả lời: Khoản 1 điều 46 Luật Việc làm quy định trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động (NLĐ) nộp hồ sơ hưởng TCTN tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập. Theo quy định tại điều 50 Luật Việc làm, mức hưởng TCTN hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHTN của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở đối với NLĐ thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định hoặc không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ Luật Lao động đối với NLĐ đóng BHTN theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.



Thời gian hưởng TCTN được tính theo số tháng đóng BHTN, cứ đóng đủ 12 tháng đến 36 tháng thì được hưởng 3 tháng TCTN; sau đó cứ đóng thêm đủ 12 tháng thì được hưởng thêm 1 tháng TCTN nhưng tối đa không quá 12 tháng.