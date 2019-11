Sáng 13-11, Thành ủy TP HCM đã tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 22-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp (DN) trên địa bàn TP và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 98/2014/NĐ-CP của Chính Phủ quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị -xã hội tại DN thuộc mọi thành phần kinh tế. Tham dự chương trình có bà Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TP; ông Nguyễn Hữu Hiệp, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP và ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TP.

Báo cáo tại chương trình, ông Nguyễn Hữu Hiệp cho biết từ năm 2008 đến năm 2018, toàn TP đã xảy ra 1.022 vụ đình công, trong đó từ năm 2003 đến năm 2013, có 737 vụ (chiếm 72,1%), từ năm 2014 đến 2018, xảy ra 285 vụ (chiếm 27,9%). Phân loại theo vốn trong khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, Hàn Quốc, Đài Loan là quốc gia, lãnh thổ chiếm 70% các DN có đình công; phân loại theo ngành nghề các DN thâm dụng lao động dệt may, da giày, chế biến gỗ, điện, điện tử… trong đó dệt may, da giày chiếm 85%.

Xử lý nghiêm doanh nghiệp nợ BHXH kéo dài để đảm bảo quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người lao động

Nguyên nhân các cuộc đình công đòi nợ lương, đề nghị công khai chi trả lương, thưởng trước thời điểm Tết nguyên đán, thanh toán tiền phép năm và thực hiện quy định làm thêm giờ. Sau thời điểm Tết nguyên đán, nguyên nhân tranh chấp chủ yếu người lao động (NLĐ) đề nghị tăng lương, thực hiện quy định về tiền lương làm thêm giờ...

Ngoài ra, do một số DN FDI kinh doanh thua lỗ dẫn đến nợ lương, nợ BHXH, chủ bỏ trốn về nước không thực hiện nghĩa vụ đối với NLĐ. Những năm gần đây đã phát sinh tình hình công nhân (CN) tại một số DN ngừng việc không xuất phát từ quan hệ lao động, tham gia tuần hành dẫn đến DN ngưng sản xuất, ảnh hưởng an ninh, trật tự. Nguyên nhân do các đối tượng xấu kích động, ép buộc CN tham gia, một bộ phận CN hạn chế tiếp cận các thông tin chính thống về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, đã thụ động tiếp nhận thông tin xấu, sai lệch sự thật trên các mạng xã hội đã tham gia các hoạt đông trên.

Công nhân tại một doanh nghiệp ngừng việc

Từ năm 2008 đến nay, trong các DN ngoài khu vực nhà nước, bình quân mỗi năm Đảng bộ TP thành lập mới 92 tổ chức đảng, tăng 1,4 lần so với năm 2007 (thành lập 66 tổ chức đảng); kết nạp 1.102 đảng viên, tăng 4,2 lần so với năm 2007 (kết nạp 259 đảng viên). Đảng bộ TP chú trọng thành lập tổ chức Đảng trong các DN khu vực ngoài nhà nước có đông CN (500 lao động trở lên), nâng tỉ lệ tổ chức đảng từ 47,7% (161/337 DN) năm 2010 lên 79,4% (282/355 DN) năm 2018.