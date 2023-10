Gần 3.000 sinh viên tại các trường đại học trên địa bàn TP HCM đã hào hứng tham gia "Ngày hội tuyển dụng, việc làm năm 2023" diễn ra tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành - Cơ sở quận 12 (331 Quốc lộ 1A, phường An Phú Đông) vào sáng 14-10. Ngày hội do Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên TP HCM (Yes Center) cùng Đoàn Khối các cơ quan Trung ương phối hợp tổ chức.



Ngày hội tuyển dụng, việc làm năm 2023" do Yes Center và Đoàn Khối các cơ quan Trung ương phối hợp tổ chức. Ảnh: HUỲNH NHƯ

Chương trình có sự tham gia của hơn 20 doanh nghiệp tuyển dụng các ngành nghề như: công nghệ thông tin, cơ khí, môi trường, xây dựng, kinh tế - tài chính, logistics, xuất nhập khẩu, du lịch - nhà hàng - khách sạn… Tại ngày hội, các sinh viên đang có nhu cầu tìm việc thể hiện năng lực bản thân trước nhà tuyển dụng và ứng tuyển vào các vị trí việc làm phù hợp tại các doanh nghiệp.

Sinh viên tìm hiểu thông tin tuyển dụng tại "Ngày hội tuyển dụng, việc làm năm 2023". Ảnh: HUỲNH NHƯ

Trong khuôn khổ ngày hội, nhiều hoạt động cũng đã diễn ra: Hội thảo "Ứng dụng công nghệ số trong thị trường lao động"; Tư vấn và giới thiệu việc làm trực tiếp cho thanh niên, sinh viên và người lao động có nhu cầu làm việc trong nước cũng như ở nước ngoài; phỏng vấn tuyển dụng trực tiếp tại các gian hàng giữa doanh nghiệp và ứng viên tìm việc…

* "Ngày hội việc làm Bách khoa năm 2023" do Trường ĐH Bách khoa - ĐHQG TP HCM tổ chức cũng đã diễn ra vào sáng cùng ngày tại Cơ sở 1 - 268 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10.

Ngày hội thu hút 105 doanh nghiệp với, 150 gian hàng cùng hàng ngàn cơ hội việc làm dành cho sinh viên, người lao động. VIDEO: MÂY TRINH

Ngày hội thu hút 105 doanh nghiệp, với 150 gian hàng, cùng hơn 7.000 sinh viên, người lao động tham gia, mang đến hơn 5.000 cơ hội thực tập và việc làm. Bên cạnh triển lãm các vị trí tuyển dụng, ngày hội còn có các hoạt động như tư vấn chỉnh sửa CV miễn phí, giao lưu giữa doanh nghiệp cùng sinh viên chủ đề "Hội nhập - Lập nghiệp".

Ban tổ chức "Ngày hội việc làm Bách khoa năm 2023" cho biết riêng hoạt động phỏng vấn trực tuyến cùng đại diện nhân sự các công ty đã nhận hơn 1.200 hồ sơ gửi về, tăng gấp đôi về số lượng so với những năm trước.



Sinh viên xếp hàng chờ tới lượt phỏng vấn trực tiếp với doanh nghiệp tại "Ngày hội việc làm Bách khoa năm 2023". Ảnh: MÂY TRINH