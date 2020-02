Vận động DN chia sẻ khó khăn

Tại hội nghị giao ban do LĐLĐ tỉnh Bình Dương tổ chức sáng 20-2, nhiều CĐ cơ sở phản ánh tình trạng khan hiếm nguồn cung khẩu trang y tế, do đó rất khó mua để cấp phát cho người lao động (NLĐ). Hoạt động sản xuất - kinh doanh của DN bị ảnh hưởng do CN phải nghỉ ở nhà trông con... "Các cấp CĐ cần tiếp tục nắm chắc tình hình DN, đời sống của NLĐ do bị ảnh hưởng của dịch bệnh, từ đó chủ động đề xuất các cấp, các ngành chức năng có giải pháp kịp thời tháo gỡ, ổn định đời sống NLĐ. Bên cạnh đó, cần tư vấn chủ DN bố trí cho CN nghỉ phép năm hợp lý cũng như có chính sách hỗ trợ tiền giữ trẻ" - bà Trương Thị Bích Hạnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương, lưu ý.