Trường hợp DN có đóng kinh phí Công đoàn nhưng chưa có tổ chức Công đoàn thì Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở làm việc với DN để kiểm tra, xác định số lượng đoàn viên, NLĐ thực hiện "1 cung đường, 2 điểm đến" duy trì hoạt động sản xuất - kinh doanh để chi hỗ trợ. Trên cơ sở đề xuất của đoàn viên, NLĐ, Công đoàn cơ sở (Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đối với DN chưa có tổ chức Công đoàn) thống nhất với chủ DN về phương thức tổ chức, khẩu phần bữa ăn, chuyển kinh phí hỗ trợ cho DN để tổ chức bữa ăn theo chính sách chung của DN.



Bà Tạ Thị Tố Trinh, Chủ tịch Công đoàn Khối Doanh nghiệp Thương mại trung ương tại TP HCM, trao túi an sinh cho đoàn viên khó khăn. Ảnh: HỒNG ĐÀO

Tính từ đầu thời điểm bùng phát dịch bệnh lần thứ 4 tới nay, các cấp Công đoàn đã chi hỗ trợ đoàn viên, NLĐ, lực lượng tuyến đầu và các quỹ phòng chống dịch tổng số tiền hơn 5.000 tỉ đồng. Ước tính, có khoảng 3,5 triệu lượt đoàn viên, NLĐ đã được hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt và qua các chương trình của tổ chức Công đoàn như "Túi an sinh Công đoàn", hỗ trợ dinh dưỡng cho công nhân làm việc "3 tại chỗ," hỗ trợ dinh dưỡng cho y - bác sĩ đi tăng cường tại các vùng dịch...

. Sáng 7-10, LĐLĐ huyện Cần Giờ, TP HCM đã triển khai chương trình "Trao tặng 200.000 túi an sinh của Tổng LĐLĐ Việt Nam đến đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19". Theo đó, trong 2 ngày 7 và 8-10, LĐLĐ huyện sẽ tặng 500 túi an sinh cho NLĐ, đoàn viên các nghiệp đoàn đang gặp khó khăn. Mỗi túi an sinh trị giá 200.000 đồng, gồm thực phẩm, nhu yếu phẩm. Tổng kinh phí chăm lo đợt này là 100 triệu đồng.