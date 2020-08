Theo thỏa thuận, hai bên sẽ phối hợp triển khai chương trình "Nền tảng công nghệ CN 4.0" nhằm cung cấp thực phẩm, hàng tiêu dùng và các tiện ích cho cán bộ, đoàn viên, CN tại các CĐ cơ sở để tạo ra một siêu thị online đa dạng mặt hàng và thuận tiện trong giao dịch mua sắm cho đoàn viên. Giá bán là giá bình ổn dành riêng cho đoàn viên và CN mua sắm.

Hình thức giao hàng linh hoạt, thuận tiện như giao hàng tại nơi làm việc hoặc nơi ở của CN. Sản phẩm là các mặt hàng thực phẩm an toàn, hàng tiêu dùng đa dạng, bảo đảm chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm. Đặc biệt, khi tham gia mua sắm, đoàn viên và CN sẽ được hưởng mức giá ưu đãi, giảm từ 5% - 15% so với giá thị trường.

Ngoài các nội dung về cung cấp thực phẩm thì "Nền tảng công nghệ CN 4.0" còn có thể tích hợp nhiều tiện ích hỗ trợ CN như: tư vấn luật, sức khỏe sinh sản, các kiến thức về nội trợ, nấu ăn, hôn nhân gia đình. Thỏa thuận có hiệu lực 1 năm (từ ngày 1-9-2020 đến 1-9-2021).



Đại diện KCN-KCX TP Hà Nội và Công ty CP Liên hiệp công nhân Việt Nam tại lễ ký kết Ảnh: DIỆP THẢO

* Trước đó một ngày, LĐLĐ TP Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang và Co.opmart Hà Tiên cũng đã ký kết thỏa thuận hợp tác thực hiện chương trình "Vì lợi ích đoàn viên CĐ". Theo thỏa thuận, Co.opmart Hà Tiên sẽ bán hàng giảm giá (tùy thời điểm áp dụng tỉ lệ giảm) tất cả mặt hàng bày bán tại trụ sở cho đoàn viên có thẻ Co.opmart CĐ. Dịp này, Co.opmart Hà Tiên đã trao 10 phần quà và hơn 300 thẻ Co.opmart hỗ trợ đoàn viên khó khăn.