Khác với không khí im ắng ở nhiều doanh nghiệp sau giờ tan ca, tại Công ty CP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (KCN Tân Bình, TP HCM) lại rất sôi động với nhiều lớp học miễn phí dành cho công nhân (CN) như khiêu vũ, yoga, gym, aerobic… Xong việc, thay vì về nhà, nhiều CN ở lại tham gia các lớp học, phòng tập để rèn luyện sức khỏe.



Không lo bệnh tật

Đến Công ty CP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công vào buổi tối đầu tuần nhưng chúng tôi nhận thấy không khí rèn luyện thể thao tràn ngập cả công ty. Từ 17 giờ 30 phút, lớp học yoga đã bắt đầu với hơn 20 học viên chăm chỉ hít thở, thực hiện các động tác gập người, quay trái, quay phải với sự hướng dẫn của huấn luyện viên. Ở phòng kế bên, trên nền nhạc sôi động, hơn 15 học viên lớp aerobic hào hứng với những động tác khỏe khoắn, mạnh mẽ. Gần đó là phòng tập gym, nhiều người tham gia chạy bộ, đẩy tạ, đạp xe…

Ông Nguyễn Hữu Tuấn, Chủ tịch Công đoàn (CĐ) Công ty CP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công, cho biết: "Phần lớn người lao động (NLĐ) ít có thời gian chơi thể thao để rèn luyện sức khỏe nên thể lực không bảo đảm và dễ mắc bệnh. Đầu năm 2019, CĐ đề xuất ban giám đốc tổ chức các lớp học, phòng tập ngay tại công ty. Công ty bố trí phòng ốc, trang bị máy móc, dụng cụ và trả tiền thuê huấn luyện viên. Các lớp học hoàn toàn miễn phí và ai cũng có thể tham gia được". Ban đầu, mỗi môn dự kiến mở 1 lớp nhưng CN đăng ký tham gia tích cực như môn yoga phải mở 3 lớp ở nhiều khung giờ khác nhau suốt tuần.

Công nhân Công ty CP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công tham gia các lớp học yoga

Ở phòng tập gym, chúng tôi gặp nhiều CN đang chăm chỉ chạy bộ. Mồ hôi lấm tấm trên trán, chị Nguyễn Thị Ngọc Hải, CN ngành nhuộm, cho biết ngày nào chị cũng đến phòng tập chạy bộ 30 phút. "Trước đây, tôi tập gym ở ngoài với mức phí 450.000 đồng/tháng. Từ khi công ty có phòng gym, tôi đều ở lại để tập luyện, thấy mình khỏe ra, không bị bệnh vặt như trước kia" - chị Hải cho hay. Ở phòng tập aerobic, chị Nguyễn Thị Duyên, CN may mẫu, khỏe khoắn trong bộ đồ thể thao, nhảy theo tiếng nhạc sôi động. Nếu không giới thiệu sẽ khó biết chị Duyên năm nay đã 45 tuổi. Chị kể: "Công việc của CN may phải ngồi may cả ngày, không vận động, máu không lưu thông nên nhiều khi tôi thấy chân tê cứng, đau nhức. Sáu tháng nay, tôi tham gia tập aerobic từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần, mỗi ngày từ 30 phút đến 1 giờ. Từ khi tham gia lớp học, tôi thấy mình trẻ, khỏe ra, đặc biệt là không còn đau nhức gì nữa".

Rèn kỹ năng giao tiếp

Những CN trẻ thường tham gia các lớp gym, aerobic… nhưng những người lớn tuổi lại thích các môn thể thao nhẹ nhàng hơn. Trước yêu cầu này, CĐ công ty đã mở lớp khiêu vũ học 2 buổi/tuần.

Trong tiếng nhạc dập dìu, các đôi dìu nhau nhảy điệu slow. Xong điệu slow, huấn luyện viên chuyển sang nhạc tiết tấu nhanh hơn để cùng nhảy rumba, cha cha cha… Uyển chuyển theo từng điệu nhạc, ông Nguyễn Hùng Ngân, CN ngành dệt, kể: "Tôi năm nay 50 tuổi, khó theo các môn thể thao sôi động, mạnh mẽ nên chọn khiêu vũ. Từ khi tập khiêu vũ, tôi thấy mình nhanh nhẹn, làm việc gì cũng thấy nhẹ nhàng hơn". Còn đối với chị Nguyễn Bích Hương Thanh, nhân viên phòng nhân sự, khiêu vũ không chỉ là môn thể thao mà còn là một kỹ năng giao tiếp tốt trong các hội nghị, giao lưu, gặp gỡ bạn bè, đối tác. "Trước đây, tôi có tập aerobic nhưng thấy không phù hợp nên chuyển qua khiêu vũ. Khiêu vũ không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn giúp tôi giữ gìn vóc dáng, giảm cân. Tôi thấy lớp học ngay tại công ty rất tiện, NLĐ tan ca có thể đến học ngay mà không mất thời gian đi đường, lo lắng bị kẹt xe hay băn khoăn về khoản học phí ảnh hưởng đến thu nhập. Bất kỳ NLĐ nào của công ty đều có thể tham gia rèn luyện một môn thể thao phù hợp với thời gian, khả năng, sở thích của mình" - chị Thanh chia sẻ.

Không chỉ đầu tư xây dựng phòng tập tại TP HCM, Công ty CP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công còn xây sân cầu lông, bóng đá, bóng rổ… cho hơn 7.300 CN đang làm việc tại Vĩnh Long và Tây Ninh vui chơi, rèn luyện sức khỏe. Mỗi năm, CĐ và Đoàn Thanh niên công ty còn phối hợp tổ chức 2 hội thao với lực lượng vận động viên tham gia đông đảo.

Bà Nguyễn Thị Thủy, Phó Chủ tịch CĐ ngành Dệt may Việt Nam, nhận xét: "Công ty CP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công là điển hình của ngành Dệt may Việt Nam trong việc tổ chức các sân chơi, lớp học ngoài giờ cho NLĐ. Việc này không chỉ giúp CN thư giãn mà còn có thể rèn luyện sức khỏe, tăng cường tính dẻo dai để làm việc tốt hơn".