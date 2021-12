Kể từ thời điểm đợt dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4, việc làm và thu nhập của chị Khuất Thị Hà, công nhân (CN) Công ty TNHH May mặc Viet Pacific (quận Hà Đông, TP Hà Nội), gặp nhiều khó khăn. "Chúng tôi làm việc giãn ca, ở thời điểm giãn cách thì ngừng hẳn, nên thu nhập thấp hơn trước. Tôi phải xoay xở làm thêm để trang trải cuộc sống. Dịp Tết này, chúng tôi trông mong vào sự quan tâm, chăm lo của Công đoàn và doanh nghiệp (DN)" - chị Hà bộc bạch.



Trọn vẹn, an toàn

Ông Nguyễn Tràng Huy, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH May mặc Viet Pacific, cho biết dù chịu tác động bởi dịch Covid-19 nhưng kết quả sản xuất - kinh doanh của công ty năm 2021 không bị ảnh hưởng nhiều. Do đó, các hoạt động chăm lo Tết Nhâm Dần 2022 vẫn sẽ được bảo đảm như mọi năm. Theo đó, công ty sẽ chi tháng lương 13 cũng như quà Tết cho người lao động (NLĐ). Ngoài việc rà soát các trường hợp khó khăn để trực tiếp hỗ trợ, Công đoàn cơ sở cũng đề xuất Công đoàn cấp trên tặng vé xe cho CN ở xa về quê đón Tết.

Công nhân Công ty TNHH May Phù Đổng yên tâm làm việc vì được doanh nghiệp và Công đoàn quan tâm, chăm lo

Tương tự, tại Công ty TNHH Lixil Việt Nam (huyện Gia Lâm, TP Hà Nội), công tác chăm lo Tết Nguyên đán cho NLĐ cũng được ban lãnh đạo và Công đoàn cơ sở chuẩn bị khá chu đáo. Năm qua, công ty cũng gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh, song với sự nỗ lực của ban giám đốc và tập thể NLĐ, hoạt động sản xuất - kinh doanh vẫn được bảo đảm. "Mọi năm, Công đoàn và công ty đều quan tâm, chăm lo Tết đầy đủ cho NLĐ. Năm nay, việc này càng được chú trọng hơn như một cách cảm ơn NLĐ đã gắn bó với DN lúc khó khăn. Tiền thưởng Tết và các khoản trợ cấp sẽ được chuyển khoản cho NLĐ, để bảo đảm họ có một cái Tết trọn vẹn, an toàn" - ông Đinh Quốc Toản, Chủ tịch Công đoàn công ty, nói. Dù chưa công bố cụ thể nhưng dự kiến công ty sẽ thưởng Tết với 1,1 tháng lương. CN ở xa được đề xuất đi các chuyến xe về quê đón Tết miễn phí do Công đoàn cấp trên tổ chức. Tại Công ty TNHH May Phù Đổng (huyện Gia Lâm), kế hoạch chăm lo Tết cho NLĐ gần như hoàn tất. Năm nay, Công ty TNHH May Phù Đổng sẽ chi tháng lương 13 cho NLĐ (bình quân 8,6 triệu đồng/người). Mỗi NLĐ còn được nhận một túi quà Tết trị giá 400.000 đồng; riêng CN có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ thêm 300.000 đồng.

Với mục tiêu "Tất cả đoàn viên, NLĐ đều có Tết", năm nay, Công đoàn ngành Dệt may TP Hà Nội cũng sẽ trao 600 phần quà (1 triệu đồng/phần) cho đoàn viên và NLĐ có hoàn cảnh đặc khó khăn. Điểm nhấn trong hoạt động chăm lo là chương trình "Xe ôtô miễn phí đưa CN có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết" dự kiến tổ chức vào ngày 28-1-2022. "Với các đơn vị gặp khó khăn trong sản xuất - kinh doanh, không thể bảo đảm lương, thưởng Tết cho NLĐ, chúng tôi sẽ lên kế hoạch chăm lo phù hợp để bảo đảm NLĐ được đón Tết ấm cúng" - ông Hoàng Thanh Sơn, Chủ tịch Công đoàn ngành Dệt may TP Hà Nội, cho biết.

Tạo không khí vui tươi, đầm ấm

Từ đầu tháng 10-2021, Công đoàn các KCN-KCX Hà Nội cũng đã sớm triển khai các chương trình chăm lo cho đoàn viên, NLĐ nhân dịp Tết Nhâm Dần 2022, trong đó ưu tiên cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tai nạn rủi ro, bệnh hiểm nghèo, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Ông Nguyễn Đình Thắng, Phó Chủ tịch Công đoàn các KCN- KCX Hà Nội, cho biết cùng với sự hỗ trợ của LĐLĐ TP Hà Nội, năm nay, Công đoàn các KCN-KCX Hà Nội dự kiến tặng 2.000 phần quà (500.000 đồng/phần) cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ 300.000 đồng cho NLĐ khó khăn có đóng BHXH tại DN, đơn vị có đóng kinh phí Công đoàn. Đặc biệt, để NLĐ được về quê đón Tết an toàn, Công đoàn các KCN-KCX Hà Nội sẽ tổ chức chương trình "Hỗ trợ phương tiện đưa đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết Nhâm Dần" với sự hỗ trợ của LĐLĐ TP Hà Nội. Dự kiến sẽ có 1.000 CN được thụ hưởng chương trình. Bên cạnh đó, Công đoàn các KCN-KCX Hà Nội còn tổ chức "Tết sum vầy" năm 2022 tại các cấp Công đoàn, nhằm tạo không khí vui tươi, đầm ấm, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, NLĐ - nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn. Công tác chăm lo Tết cho đoàn viên và NLĐ cũng sẽ được LĐLĐ huyện Thường Tín tổ chức chủ yếu tại cơ sở với tiêu chí thiết thực, hiệu quả, bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh. Ngoài việc chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền, đề xuất người sử dụng lao động, lãnh đạo đơn vị và huy động các nguồn lực xã hội để tổ chức chăm lo tốt nhất cho đoàn viên, các cấp Công đoàn huyện sẽ tổ chức "Tết sum vầy" tại các DN, cụm công nghiệp, ưu tiên lựa chọn, hỗ trợ đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, bão lũ, thiên tai.

Với phương châm "Tất cả đoàn viên, NLĐ đều có Tết", các cấp Công đoàn thủ đô sẽ huy động mọi nguồn lực tập trung chăm lo Tết cho đoàn viên, NLĐ. Theo kế hoạch mới nhất, LĐLĐ TP Hà Nội sẽ thăm hỏi, trao 10.000 phần quà (1 triệu đồng/phần) đến đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn sẽ phối hợp DN tổ chức xe đưa CN khó khăn về quê đón Tết, giúp họ được sum vầy bên gia đình sau cả năm làm việc xa nhà… Dự kiến, kinh phí chăm lo, hỗ trợ đoàn viên dịp Tết Nhâm Dần 2022 khoảng 200 tỉ đồng.