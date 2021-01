Chương trình "Tết sum vầy - Ngày hội công nhân (CN) - Phiên chợ nghĩa tình" do Công đoàn (CĐ) và Tập đoàn Dệt may Việt Nam tổ chức tại Tổng Công ty Việt Thắng (TP HCM) mới đây đã thu hút đông đảo người lao động (NLĐ) đến tham quan, mua sắm. Chương trình kéo dài trong 3 ngày (từ 11 đến 13-1), trong đó điểm nhấn là "Phiên chợ nghĩa tình" với 33 gian hàng bán các sản phẩm thiết yếu giảm giá từ 30%-50%. Đặc biệt, có một "gian hàng 0 đồng" dành cho CN của Tổng Công ty Việt Thắng.



Đáp ứng nguyện vọng công nhân

Tranh thủ giờ nghỉ giữa ca, chị Lê Thị Hoài Thương, CN Tổng Công ty Việt Thắng, đến mua sắm quần áo Tết cho cả nhà. Tham quan một vòng, chị rất hài lòng khi chọn được 2 chiếc áo ấm cho chồng và cậu con trai với giá chưa tới 300.000 đồng. Thương cho hay: "Sản phẩm rất chất lượng, giá lại giảm nhiều nên rất phù hợp với thu nhập của CN. Có áo ấm mặc Tết, chồng con tôi sẽ thích lắm đây".

Trong khuôn khổ chương trình, CĐ Dệt may Việt Nam đã dành tặng 200 phần quà cho CN có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chị Hồ Thị Vân - quê Hà Tĩnh, CN Tổng Công ty Việt Thắng - là một trong số đó. Nhận quà Tết sớm từ tổ chức CĐ, chị Vân rất cảm động. Chị Vân làm ở tổng công ty được 13 năm và có 2 con nhỏ. Chồng chị là lao động tự do nên thu nhập rất bấp bênh. Đây là năm thứ 3 gia đình chị không về quê đón Tết nên món quà của CĐ vô cùng ý nghĩa. Bà Nguyễn Thị Thủy, Phó Chủ tịch CĐ Dệt may Việt Nam, cho biết chương trình "Tết sum vầy - Ngày hội CN - Phiên chợ nghĩa tình" được tổ chức ở 3 miền Bắc - Trung - Nam với 6 phiên, dự kiến thu hút 10.000 CN tham quan mua sắm. Trong đó, TP HCM có 2 phiên chợ tại Tổng Công ty Việt Thắng (từ ngày 11 đến 13-1) và Cụm Công nghiệp Phong Phú (từ ngày 14 đến 16-1). Ngoài hoạt động tặng quà, bán hàng giảm giá, tại 2 phiên chợ này còn có "gian hàng 0 đồng" với 10.000 sản phẩm sẽ được tặng cho CN ở 2 đơn vị đăng cai tổ chức là Tổng Công ty Việt Thắng và Tổng Công CP Phong Phú.

Công nhân mua hàng giảm giá tại chương trình “Tết sum vầy - Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình”. Ảnh: HỒNG ĐÀO

Ấm lòng người ở trọ

Mới đây, LĐLĐ quận Gò Vấp cũng đã tổ chức chương trình họp mặt, hỗ trợ quà và vé xe về quê đón Tết cho CN có hoàn cảnh khó khăn tại các tổ tự quản trên địa bàn quận. Đây cũng là chương trình khởi động chuỗi hoạt động chăm lo Tết của LĐLĐ quận.

Là một trong 8 người được hỗ trợ vé xe, chị Phan Thị Hằng, quê Hà Tĩnh, CN Công ty TNHH Nobland Việt Nam, cảm thấy vô cùng may mắn. Tháng 4-2020, công ty may mặc nơi chị làm việc thu hẹp sản xuất do ảnh hưởng của dịch bệnh, khiến chị mất việc. Kể từ đó, chị tìm việc khắp nơi nhưng không có kết quả, mãi đến tháng 12 mới được nhận vào làm việc tại Công ty TNHH Nobland Việt Nam. Gắn bó với công ty mới hơn 1 tháng nên chị không trông chờ vào thưởng Tết, vì vậy hễ nghĩ đến việc về quê là chị vô cùng đắn đo. "Cả năm trời không về quê nên gia đình ai cũng trông mong tôi về sum họp nhưng nghĩ tới bao nhiêu khoản chi phí nên tôi rất lo lắng. Được LĐLĐ quận hỗ trợ vé xe và quà Tết, tôi rất phấn khởi" - chị tâm sự.

Cũng vui không kém là cô Trần Thị Thới, nhân viên tạp vụ tại Nhà hàng Hưng Phú. Cô Thới quê ở Quảng Bình, từ khi chồng qua đời cách đây 20 năm, cô một mình nuôi 3 con. Đến nay, 2 trong số 3 người con của cô đã lập gia đình nhưng hoàn cảnh rất khó khăn. Không muốn các con nặng gánh nên dù đã lớn tuổi, lại hay bệnh tật, cô vẫn quyết định vào TP HCM làm việc kiếm sống và phụng dưỡng cha mẹ già. Cô tâm sự: "Công việc của tôi chỉ đủ ăn. Mỗi tháng, gói ghém lắm tôi mới có thể gửi về quê cho cha mẹ già. Dịch bệnh bùng phát khiến nhà hàng đóng cửa mấy tháng nên tôi mất việc tạm thời. Cứ nghĩ Tết này khó có thể về quê vì vé xe rất đắt đỏ nhưng được LĐLĐ quận hỗ trợ nên tôi rất xúc động".