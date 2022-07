Để gặp được ông Nguyễn Văn Việt, Phó Giám đốc kiêm Chủ tịch Công đoàn Công ty CP May Công Tiến (thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang), là không dễ, bởi ông lúc nào cũng bận rộn. Hết thương thảo tăng lương, ông Việt lại tất bật lên kế hoạch tổ chức các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho anh chị em công nhân (CN). Ấy vậy mà ông vẫn luôn giữ được sự nhiệt huyết. Ông Việt là 1 trong 10 cán bộ Công đoàn xuất sắc vinh dự được nhận Giải thưởng Nguyễn Văn Linh năm 2022, do Tổng LĐLĐ Việt Nam trao tặng.



Thủ lĩnh đáng kính

Nhắc đến ông Việt, nhiều cán bộ chuyên trách Công đoàn tỉnh Tiền Giang đều dành cho ông sự kính trọng. Hơn 17 năm làm Chủ tịch Công đoàn công ty, với sự nhạy bén, ông Việt đã làm được nhiều việc cho doanh nghiệp (DN) và tập thể lao động.

Cái được dễ nhận thấy ở ông Việt chính là phong cách sống gần gũi, luôn thấu hiểu và san sẻ khó khăn với CN. Am hiểu tình hình DN và khéo léo trong thương lượng nên ông luôn biết cách dung hòa lợi ích DN, người lao động (NLĐ) thông qua những lần đối thoại định kỳ. Nhờ những đề xuất hợp lý, hợp tình của ông Việt mà NLĐ tại công ty được hưởng chế độ đãi ngộ cao hơn luật định.

So với các DN trên địa bàn, thỏa ước lao động tâp thể của Công ty CP May Công Tiến được đánh giá là tiến bộ, với các điều khoản như: Lương tháng 13 (từ 1 đến 2 tháng lương cơ bản); bữa ăn giữa ca (20.000 đồng/suất); ma chay, hiếu hỉ (200.000 đồng/trường hợp); trợ cấp cho lao động nữ có con nhỏ; mua bảo hiểm tai nạn 24/24 giờ.

Ông Nguyễn Văn Việt (thứ 2 từ trái qua) cùng Ban Chấp hành Công đoàn công ty tại một buổi lễ bàn giao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên

Cùng với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, ông Việt luôn trăn trở, tìm cách đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn để thu hút đoàn viên. Đơn cử như trong mùa dịch, Công đoàn cơ sở đã tổ chức nhiều hoạt động phù hợp như cuộc thi ảnh "Nét đẹp lao động mùa Covid-19", "Duyên dáng áo dài"… giúp NLĐ thêm lạc quan và an tâm lao động sản xuất.

Đích thân ông Việt và các thành viên trong Ban Chấp hành Công đoàn cũng lặn lội đến các bệnh viện dã chiến, khu cách ly tập trung để thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên bị nhiễm bệnh. Sự quan tâm của chủ tịch Công đoàn khiến CN rất cảm kích. Nữ CN Nguyễn Thị Trúc Linh, nhận xét: "Không chỉ an tâm về phúc lợi, tập thể CN cũng rất phấn khởi khi tham gia các hoạt động do Công đoàn cơ sở tổ chức. Nhờ các hoạt động này mà NLĐ thêm gắn kết, cùng giúp nhau vượt khó". Hiểu CN khó khăn cần nơi ở ổn định để an tâm làm việc, đích thân ông Việt đã đề xuất ban giám đốc hỗ trợ xây dựng 51 Mái ấm Công đoàn tổng trị giá 1,4 tỉ đồng cho đoàn viên.

Cái gì có lợi cho công nhân thì làm

Hướng đến mục tiêu ổn định việc làm, thu nhập cho NLĐ, với vai trò là phó giám đốc công ty, ông Việt cũng tích cực hỗ trợ ban giám đốc xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất - kinh doanh hằng năm. Những đóng góp của ông Việt đã giúp sản lượng sản phẩm xuất khẩu, doanh thu, lợi nhuận, đặc biệt là thu nhập NLĐ đều hoàn thành và vượt kế hoạch, năm sau cao hơn năm trước từ 5%-10%.

Ở Công ty CP May Công Tiến, ông Việt được xem là đầu tàu trong phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo. Ý tưởng tiết kiệm nguyên phụ liệu thừa để sản xuất khẩu trang trong mùa dịch là minh chứng. Dịch bệnh bùng phát khiến công ty gặp khó khăn trong việc nhập nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất, việc làm của NLĐ cũng bị ảnh hưởng. Từ thực tế đó, ông Việt đã đề xuất ban giám đốc sử dụng nguyên phụ liệu thừa để may khẩu trang giá rẻ, vừa tạo việc làm vừa trang bị cho NLĐ, đặc biệt là phục vụ việc phòng chống dịch tại địa phương. Đề xuất này được ban giám đốc ủng hộ bởi giúp NLĐ có việc làm, thu nhập ổn định trong dịch Covid-19.

Luôn biết cách động viên NLĐ phát huy sáng tạo nhằm đóng góp vào sự phát triển của DN cũng là ưu điểm khác ở ông Việt. Tháng CN năm 2021, ông đã chủ động phối hợp với Phòng Kỹ thuật Công nghệ đưa ra sáng kiến "Ứng dụng Google Form và QR Code trong tiếp nhận ý tưởng của NLĐ". NLĐ chỉ cần dùng điện thoại thông minh là có thể đăng ký sáng kiến ngay tại chuyền.

Để động viên NLĐ có nhiều sáng kiến, Công đoàn cơ sở kịp thời đề xuất ban giám đốc có chính sách thưởng thỏa đáng, mức thấp nhất là 200.000 đồng, cao nhất 1 triệu đồng/sáng kiến. Nhiều ý tưởng, sáng kiến của CN được ứng dụng có hiệu quả trong lao động sản xuất, giúp DN vượt qua khó khăn. Chỉ riêng năm 2021, tập thể lao động tại công ty đã đóng góp 62 sáng kiến, làm lợi và tiết kiệm cho DN hơn 1 tỉ đồng; có 7 CN được Tổng LĐLĐ tặng bằng lao động sáng tạo.