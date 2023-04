Bảng xếp hạng dựa trên 18.000 đánh giá của các nhân viên IT. Giữa bối cảnh ngành IT đang thay đổi nhanh, nhiều nhà tuyển dụng IT ở Việt Nam vẫn được đánh giá cao khi mang đến môi trường làm việc ổn định với lương - thưởng, văn hóa doanh nghiệp cho đến khả năng đào tạo. Các yếu tố quan trọng nhận được phản hồi tốt là sự quan tâm, lắng nghe từ cấp quản lý, lãnh đạo và thiết bị làm việc. Trong danh sách năm nay, có 8/30 công ty được xếp hạng thuộc chủ quản Việt Nam, còn lại là có vốn đầu tư nước ngoài.



Môi trường làm việc tại các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam được đánh giá cao

Theo ITviec, quý IV/2022 và quý I/2023 là giai đoạn nhiều thách thức đối với các công ty công nghệ toàn cầu khi phải đối diện tình hình khủng hoảng kinh tế hậu đại dịch COVID-19, sa thải hàng loạt nhân viên. Tuy nhiên, đáng mừng là tình hình tuyển dụng nhân viên IT của Việt Nam vẫn có những tín hiệu tích cực.