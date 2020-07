Chiều 19-7, tại Nhà hát TP, LĐLĐ TP HCM đã trang trọng tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến cấp TP giai đoạn 2016-2020. Đến tham dự chương trình có ông Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; ông Nguyễn Hữu Hiệp, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP HCM; bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM, cùng lãnh đạo các sở, ngành và 212 tập thể, cá nhân điển hình.



Khẳng định bản lĩnh, năng lực sáng tạo

Báo cáo những thành tựu đạt được trong phong trào thi đua 5 năm qua, ông Kiều Ngọc Vũ, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP, khẳng định sức ảnh hưởng từ hiệu quả của các phong trào thi đua, mang lại những giá trị kinh tế cao, góp phần cùng địa phương và TP vượt qua khó khăn do ảnh hưởng suy thoái kinh tế toàn cầu, dịch bệnh.

Chính vì lẽ đó, suốt những năm qua, cùng với những đổi mới trong công tác khen thưởng, chú trọng hơn đến đối tượng là công nhân (CN) trực tiếp sản xuất, LĐLĐ TP HCM cũng luôn chủ động nghiên cứu, bám sát thực tiễn của từng lĩnh vực, ngành nghề để cho ra đời những phong trào, mô hình thi đua phù hợp nhất, hiệu quả nhất, tạo được sức lan tỏa và hấp dẫn CNVC-LĐ TP tham gia.

Bà Nguyễn Thị Bạch Mai - Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy TP HCM và ông Phạm Chí Tâm - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, tặng bằng khen cho các cá nhân điển hình tiên tiến. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Trong đó, phong trào mang tính đột phá và hiệu quả nhất là "Lao động giỏi - lao động sáng tạo" phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Là phong trào thi đua nòng cốt, được duy trì qua nhiều năm nhưng nhờ liên tục đổi mới về cách làm, về tiêu chí, nội dung thi đua theo từng năm, từng giai đoạn mà phong trào này vẫn duy trì được sức nóng, thu hút hàng ngàn kỹ sư, CN tham gia. Năm năm qua, đội ngũ kỹ sư, CN TP đã thực hiện 19.521 đề tài, công trình nghiên cứu khoa học; 65.198 sáng kiến cải tiến kỹ thuật làm lợi 1.048 tỉ đồng.

Phong trào "Ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi" không chỉ góp phần khẳng định năng lực nghề nghiệp mà còn là điều kiện cần để CN nâng cao năng suất lao động, đóng góp thiết thực vào sự phát triển doanh nghiệp (DN).

Phong trào thi đua yêu nước do các cấp CĐ TP khởi xướng còn hướng đến mục tiêu chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên. Nhiều năm qua, CĐ TP luôn là ngọn cờ đầu trong hoạt động CĐ cả nước, luôn luôn đổi mới, sáng tạo, chuyển động kịp thời khi thực tiễn thay đổi, là nơi khởi xướng nhiều mô hình hoạt động hay, hiệu quả và nhân rộng ra cả nước như "Tháng CN", "Tấm vé nghĩa tình", chương trình "Hỗ trợ vốn cho người lao động (NLĐ)"… Trong giai đoạn dịch bệnh vừa qua, các cấp CĐ TP đã hỗ trợ kịp thời cho 19.137 đoàn viên với tổng số tiền chăm lo trên 22,9 tỉ đồng.

Mang lại lợi ích tốt nhất cho đoàn viên

Tại chương trình, nhằm ghi nhận và tôn vinh xứng đáng thành quả lao động, óc sáng tạo của đội ngũ CNVC-LĐ TP, LĐLĐ TP đã biểu dương, khen thưởng 51 tập thể, 161 cá nhân tiêu biểu nhất. Họ là những tấm gương lao động miệt mài sáng tạo, dù ở bất cứ vị trí công việc nào cũng tận lực cống hiến cho đơn vị, DN, mang lại lợi ích tốt nhất cho đoàn viên, NLĐ.

Điển hình như CĐ Công ty TNHH Nệm Vạn Thành (quận Tân Phú). Với sự nhạy bén, CĐ cơ sở đã thương lượng với ban giám đốc để bổ sung những điều khoản có lợi cho lao động nữ vào thỏa ước lao động tập thể, như: mang thai từ tháng thứ 7 trở lên được giảm 1,5 giờ làm việc/ngày và hưởng đủ lương.

Ngoài ra, CĐ còn tham mưu DN xây nhà lưu trú, hỗ trợ CN vay không lãi khi khó khăn đột xuất… Không chỉ sâu sát đời sống CN, CĐ còn liên tục triển khai nhiều phong trào thi đua sôi nổi, góp phần cải thiện điều kiện làm việc cho CN và hỗ trợ DN phát triển bền vững. "Những sáng kiến của NLĐ không chỉ tạo được thiện cảm với các đối tác, mang lại hiệu quả cao cho DN mà còn mang lại thu nhập cao hơn cho NLĐ. Do vậy, CĐ cơ sở và ban giám đốc đều rất tâm đắc và duy trì phong trào thi đua suốt những năm qua" - bà Phạm Thị Hồng, chủ tịch CĐ công ty, chia sẻ.

Là một trong số 161 cá nhân xuất sắc được tuyên dương, ông Phạm Đình Dũng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nông nghiệp công nghệ cao (AHRD) thuộc Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao, có biệt danh "cỗ máy sáng tạo". Hơn 20 năm gắn bó với ngành nông nghiệp, ông Dũng đã cho ra đời hàng trăm sáng kiến, chuyển giao thành quả nghiên cứu khoa học để nông dân ứng dụng và làm giàu trên chính mảnh đất của mình. Với ông Dũng, niềm đam mê đã ăn sâu vào máu thịt và trở thành thói quen tư duy công việc hằng ngày.

Trong hàng loạt sáng kiến mình đã thực hiện, ông Dũng vẫn luôn tâm đắc với giải pháp xây dựng quy trình ghép cây cà tím Nhật trên gốc cà dại. Theo ông Dũng, việc sử dụng cây cà tím ghép để trồng ra đồng ruộng đã kéo dài thời gian thu hoạch 1 tháng rưỡi so với cây không ghép, đồng thời làm tăng năng suất, giảm tỉ lệ cây bị bệnh héo xanh do vi khuẩn xuống dưới 10%. Từ đó, lợi nhuận tăng thêm 50 triệu đồng/ha so với trước.

Quy trình này đã được ứng dụng vào sản xuất tại TP HCM và các tỉnh lân cận, góp phần tạo vùng nguyên liệu sản xuất cà tím ổn định để xuất khẩu. "Nông nghiệp công nghệ cao là hướng đi không thể thay đổi bởi chỉ có nông nghiệp công nghệ cao mới giúp ngành nông nghiệp phát triển bền vững và chúng tôi có trách nhiệm tạo ra những sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao để hỗ người người nông dân phát triển nghề nghiệp của mình" - ông Dũng nói.

Vì sự phát triển của TP mang tên Bác

Tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời thể hiện sự quyết tâm của đội ngũ đoàn viên, NLĐ cùng chung tay góp phần xây dựng TP trở thành đô thị xanh, thông minh, văn minh, nghĩa tình, tại hội nghị, bà Trần Thị Diệu Thúy, Chủ tịch LĐLĐ TP, đã phát động phong trào thi đua yêu nước của hệ thống CĐ TP giai 2021-2025.

Theo đó, trong 5 năm tới, phong trào thi đua sẽ hướng đến 3 mục tiêu. Cụ thể: Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, cụ thể hóa các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào thi đua "Lao động giỏi - Lao động sáng tạo", thực hiện có hiệu quả mục tiêu "Năng suất cao - An toàn lao động - Thu nhập tốt".

Hai là, các cấp CĐ chủ động phối hợp với người sử dụng lao động nâng cao nhận thức về công tác an toàn vệ sinh lao động, kỷ luật lao động, tích cực phòng chống dịch Covid-19 trong trạng thái bình thường mới, tập trung thực hiện "mục tiêu kép" vừa phòng chống dịch Covid-19 vừa bảo đảm phát triển kinh tế, đời sống cho NLĐ.

Ba là, tiếp tục chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CNVC-LĐ, tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với NLĐ, trước mắt tập trung lo Tết Tân Sửu cho NLĐ, nhất là những lao động bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch bệnh.

"Kết quả các phong trào thi đua phải được thể hiện bằng các sản phẩm, các phần việc cụ thể, mang lại hiệu quả thiết thực đối với địa phương, đơn vị, DN, bảo đảm việc làm bền vững, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của CĐ, tích cực tham gia có hiệu quả 4 nhiệm vụ và 7 giải pháp chủ yếu trong phong trào thi đua yêu nước do UBND TP phát động. Để làm được điều đó, các cấp CĐ cần cụ thể hóa nội dung thi đua phù hợp ở cấp mình, phát động và triển khai phong trào thi đua yêu nước trên tinh thần sáng tạo, thực chất, hiệu quả và lan tỏa. Mỗi cấp CĐ, mỗi ngành, mỗi đơn vị, mỗi đoàn viên không ngừng nỗ lực phấn đấu, thi đua lao động, năng động, sáng tạo, cống hiến sức lực, trí tuệ xây dựng đơn vị, địa phương, TP HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình" - bà Thúy nhấn mạnh.

Hưởng ứng phát động của Chủ tịch LĐLĐ TP, ông Lương Tuấn Anh, Chủ tịch CĐ Viên chức TP, cho biết thời gian qua, các phong trào thi đua do CĐ Viên chức TP phát động đã đạt những kết quả đáng tự hào; đội ngũ CNVC-LĐ đã có hơn 860 công trình, mô hình mới, cách làm hiệu quả thúc đẩy cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả của hệ thống chính trị trong công tác xây dựng và phát triển TP, nổi bật đã có 7 cá nhân đạt giải thưởng cao quý Tôn Đức Thắng.

"Trước yêu cầu hội nhập sâu, rộng trong khu vực và quốc tế, CĐ Viên chức quyết tâm thi đua bằng các chương trình, chuyên đề cụ thể, thiết thực và hiệu quả, trong đó tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua "Lao động giỏi - Lao động sáng tạo", phấn đấu hằng năm đều hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị, chuyên môn tại cơ quan, đơn vị, DN" - ông Tuấn Anh nhấn mạnh.

Tại chương trình, hội nghị đã giới thiệu và thông qua danh sách 4 tập thể và 15 cá nhân tham gia Đoàn Đại biểu TP HCM dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 9-7

Ông Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam: Công đoàn TP HCM là điển hình của cả nước Những năm qua, phong trào thi đua trong CNVC-LĐ đã phát huy hiệu quả tích cực, tạo động lực góp phần quan trọng vào việc thực hiện, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của đất nước. Các cấp CĐ trong cả nước đã sáng tạo, cụ thể hóa bằng nhiều phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần đưa phong trào thi đua thấm sâu về cơ sở. Trong đó, tổ chức CĐ TP HCM luôn đóng vai trò tiên phong, là một trong những điển hình của phong trào thi đua yêu nước trong CNVC-LĐ và hoạt động CĐ toàn quốc. Đặc biệt, phong trào thi đua do LĐLĐ TP phát động đã bắt kịp được thực tiễn của cuộc sống, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ của TP, của cơ quan, đơn vị, DN đặt ra, huy động được đông đảo CNVC-LĐ hưởng ứng, tham gia tích cực. Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng, nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc, điển hình tiên tiến, trong đó 51 tập thể và 161 cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu nhất đã được tuyên dương trong đợt này. Tất cả những tập thể và cá nhân tiêu biểu trong ngày hôm nay, dù ở lĩnh vực nào cũng đều thể hiện ý chí vươn lên, tinh thần phấn đấu, tự chủ, năng động, sáng tạo. Để phong trào thi đua yêu nước tiếp tục phát huy hiệu quả, trong thời gian tới, các cấp CĐ TP cần chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng mô hình mới, cách làm hay, các công trình thi đua tiêu biểu, gương điển hình tiên tiến ở các đơn vị, các cấp CĐ và tăng cường tham gia công tác đào tạo và phát động đoàn viên, NLĐ tự đào tạo để sáng tạo nhiều hơn, từ đó tham gia có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước.