Nỗ lực đưa Tết đến với người lao động

23/01/2019 05:46

"Từ khi chồng tôi bỏ đi, cuộc sống của hai mẹ con lâm vào cảnh khó khăn, bế tắc. Tết đến gần với bao nhiêu nỗi lo toan. Vì vậy, khi nhận được sự hỗ trợ từ Công đoàn (CĐ) quận, tôi cảm thấy mình được an ủi" - chị Đinh Thị Hường, giáo viên Trường Mầm non 22 (quận Bình Thạnh, TP HCM), tâm sự khi đến tham gia chương trình tặng quà Tết cho CNVC-LĐ khó khăn do LĐLĐ quận Bình Thạnh, TP HCM tổ chức.



Vơi nỗi lo toan

Chị Hường sinh ra và lớn lên tại TP HCM nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn nên sau khi kết hôn, vợ chồng chị ra ở trọ. Trước đây, dù không khá giả nhưng cuộc sống cũng tạm đủ, con cái được ăn học tử tế. Vài năm trở lại đây, chồng chị Hường bắt đầu làm ăn thua lỗ, chán nản nên bỏ đi nơi khác sinh sống, để lại chị một mình nuôi con. Đồng lương giáo viên ít ỏi nhưng phải trang trải mọi chi phí từ nhà trọ, sinh hoạt phí, nuôi con ăn học… nên cuộc sống của mẹ con chị ngày càng trở nên khó khăn. Sức khỏe chị Hường cũng không được tốt, ngày đến tham gia chương trình vẫn đang bị bệnh. Dù vậy, chị vẫn vui vẻ ngồi đến khi chương trình kết thúc. "Đây là lần đầu tiên tôi tham dự chương trình chăm lo Tết của CĐ quận nên rất vui. Tôi mong CĐ quận sẽ có thêm nhiều chương trình tương tự để giúp người lao động (NLĐ) có hoàn cảnh khó khăn được sống tốt hơn" - chị Hường nói.

Cũng như chị Hường, chị Phạm Thị Phương Thúy, công nhân (CN) Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh, cũng rất vui và xúc động khi đến với chương trình. Đây là lần thứ hai chị được nhận quà từ CĐ quận. Vợ chồng chị Thúy quê Vĩnh Long. Chồng chị làm việc tự do, thu nhập bấp bênh. Cả gia đình ở trọ, trong khi con còn nhỏ nên cuộc sống biết gói ghém cũng chỉ tạm đủ ăn. Dè sẻn được chút đỉnh tiền là vợ chồng chị gửi về quê lo cho cha mẹ già. Vì vậy, dù làm việc nhiều năm nhưng đến nay, vợ chồng chị cũng không có khoản tích lũy cho những lúc khó khăn, quê nhà không xa nhưng năm nào cũng đợi đến ngày cuối cùng của năm thì cả gia đình mới chở nhau về quê ăn Tết trên chiếc xe máy cà tàng. "Khoản nào tiết kiệm được là chúng tôi tiết kiệm. Năm nào vợ chồng cũng tranh thủ làm việc đến ngày cuối năm rồi mới về. Cuộc sống còn nhiều khó khăn nên với tôi, mỗi sự giúp đỡ đúng lúc đều đáng quý" - chị Thúy bộc bạch.

Ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, tặng quà Tết cho CNVC-LĐ khó khăn quận Bình Thạnh

Chị Hường và chị Thúy chỉ là 2 trong số 204 CNVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn được nhận quà Tết từ chương trình. Những phần quà (gồm giỏ quà và tiền mặt trị giá 800.000 đồng/phần) dù nhỏ nhưng được các cán bộ CĐ quận trao tận tay NLĐ với những lời chúc Tết chân tình khiến ai cũng cảm thấy ấm lòng.

Sẻ chia ấm áp

Tết cũng đến sớm với hàng trăm thanh niên CN và những lao động nữ có hoàn cảnh khó khăn tại quận 10 nhờ chương trình "Xuân yêu thương - Tết nghĩa tình" do LĐLĐ quận, Quận đoàn và Hội LHPN quận 10 tổ chức tối 21-1. Tham dự chương trình, gần 500 đoàn viên, hội viên đã được thưởng thức các giai điệu Xuân rộn ràng; được mua sắm bánh mứt, các món ăn đặc trưng ngày Tết với giá cả phù hợp… Ngoài ra, mỗi người còn được nhận một phần quà Tết từ ban tổ chức.

Ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch LĐLĐ quận 10, cho biết sự phối hợp giữa 3 tổ chức đoàn thể sẽ giúp tập trung nguồn lực để chăm lo tốt hơn cho NLĐ. "Chúng tôi triển khai nhiều hoạt động phối hợp để chăm lo Tết hiệu quả cho thanh niên CN, hội viên từ rất sớm với mức kinh phí hơn 500 triệu đồng. Với những nỗ lực ấy, tôi mong mọi CNVC-LĐ, dù khó khăn cũng vẫn sẽ có cái Tết ý nghĩa" - ông Sơn nhấn mạnh.

Lần đầu tiên tham dự chương trình, phải di chuyển khá xa nhưng chị Võ Thị Nga, CN Công ty Thành Đạt (quận 10), rất háo hức. Chị Nga là một trong số gần 500 đoàn viên, hội viên được hỗ trợ từ phía chương trình. Bản thân chị là CN trong khi chồng làm công việc tự do, thu nhập không ổn định, con còn nhỏ nên cuộc sống luôn thiếu trước hụt sau. Vì thế, mỗi lần Tết là chị lại thấy nặng nề. "Năm nay có thêm phần quà Tết từ LĐLĐ quận, gia đình tôi đã sung túc hơn" - chị Nga chia sẻ.

Tết đối với công nhân khó khăn luôn có rất nhiều nỗi lo toan, vì vậy mà tổ chức CĐ quận luôn chú trọng chăm lo cho các đối tượng này nhằm giúp NLĐ có được những ngày Tết tiết kiệm, an toàn và vui vẻ nhất” - ông Phạm Văn Hoa, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Bình Thạnh, cho biết.



Bài và ảnh: THANH NGA