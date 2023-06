Sáng nay, 24-6, Đại hội Công đoàn quận 1, TP HCM lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028, với chủ đề "Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển" đã khai mạc. Nhiệm kỳ 2018-2022, hoạt động Công đoàn diễn ra trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp; nhiều doanh nghiệp (DN) thiếu đơn hàng, phải cắt giảm lao động. Bất chấp khó khăn, các cấp Công đoàn quận đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho đoàn viên - lao động



Vì lợi ích đoàn viên

Trong dịp Tết Nguyên đán hằng năm, nhằm bảo đảm tất cả người lao động (NLĐ) đều có Tết, hoạt động chăm lo đã được triển khai từ cấp quận đến cấp cơ sở với nhiều nội dung phong phú.

Trong đó, tiêu biểu là chương trình "Tấm vé nghĩa tình" hỗ trợ vé xe cho công nhân (CN) về quê đón Tết; tặng quà cho CNVC-LĐ khó khăn; tổ chức thăm hỏi CN, y bác sĩ làm nhiệm vụ đêm giao thừa... LĐLĐ quận còn phối hợp với các DN tổ chức họp mặt, tặng quà cho CN không có điều kiện về quê đón Tết cùng gia đình, kết hợp với chương trình văn nghệ "Mừng Xuân - mừng Đảng".

CNVC-LĐ mua sắm tại các gian hàng “Phúc lợi đoàn viên” do LĐLĐ quận 1, TP HCM tổ chức

Là một trong nhiều trường hợp được hỗ trợ trong dịp Tết, anh Nguyễn Văn Duẩn, CN Công ty TNHH E.Land Việt Nam - Chi nhánh Củ Chi, không giấu được sự xúc động. "Vợ chồng tôi gắn bó với công ty đã hơn 10 năm. Năm nào cũng vậy, chúng tôi đều được mời tham dự tất niên tại DN và nhận quà Tết. Sự quan tâm của tổ chức Công đoàn tiếp thêm động lực để chúng tôi vượt qua khó khăn" - anh Duẩn cho biết.

Ngoài hoạt động chăm lo Tết, trong "Tháng CN" hằng năm, LĐLĐ quận tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, CNVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh nặng, tai nạn lao động, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Thực hiện chương trình "Phúc lợi đoàn viên", LĐLĐ quận đã ký thỏa thuận hợp tác với 24 đơn vị nhằm cung cấp các sản phẩm, dịch vụ cho đoàn viên với giá ưu đãi. Là một trong hàng ngàn đoàn viên được thụ hưởng chương trình phúc lợi, anh Hà Văn Tân, đoàn viên Nghiệp đoàn Xe ôm phường Nguyễn Thái Bình, rất phấn khởi. Thời gian qua, gia đình anh sống tằn tiện do thu nhập giảm sút. Do vậy, khi nhận được phiếu mua hàng do tổ chức Công đoàn gửi tặng tại "Phiên chợ hàng Việt Nam - Vui Tết cùng NLĐ" - anh Tân mừng khôn xiết.

Hài hòa quan hệ lao động

Nhằm bảo đảm lương, thưởng và phúc lợi cho đoàn viên - lao động, LĐLĐ quận 1 cũng đã triển khai nhiều giải pháp để nâng cao số lượng và chất lượng thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT).

Đơn cử như việc LĐLĐ quận thường xuyên mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn cơ sở nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng thương lượng, ký kết TƯLĐTT. Bên cạnh đó, LĐLĐ quận còn tăng cường phối hợp của các cơ quan liên quan trong triển khai và giám sát việc thực hiện pháp luật lao động tại DN... Với nỗ lực ấy, đến hết năm 2022, đã có 1.179 DN ký kết thỏa ước (đạt 128,99% so với chỉ tiêu) với nhiều điều khoản có lợi cho NLĐ cao hơn pháp luật quy định.

Tại các DN chưa thành lập Công đoàn cơ sở, việc ký kết TƯLĐTT có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm quyền lợi NLĐ. Thông qua việc đại diện tập thể NLĐ Công ty CP Chỉ số Tín nhiệm quốc tế EBIV ký kết TƯLĐTT với ban giám đốc, LĐLĐ quận đã giúp NLĐ hưởng nhiều chính sách cao hơn luật định như: NLĐ làm việc không quá 44 giờ/tuần; được thưởng tháng 13 nếu làm đủ 12 tháng với mức thấp nhất là 1 tháng lương theo hợp đồng lao động; phụ cấp tiền ăn giữa ca 730.000 đồng/người/tháng...

Qua triển khai chương trình "Mái ấm Công đoàn", từ nguồn đóng góp, hỗ trợ của các đơn vị, LĐLĐ đã xây dựng, sửa chữa 29 căn nhà cho đoàn viên khó khăn với tổng kinh phí 1,2 tỉ đồng; phối hợp với Tổ chức Tài chính vi mô CEP, trong 5 năm đã trợ vốn cho 4.958 lượt đoàn viên, CNVC-LĐ khó khăn với tổng số tiền 130 tỉ đồng. Trong 5 năm qua, các cấp Công đoàn quận đã trao 24.000 suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh với tổng số tiền 15,3 tỉ đồng cho con CNVC-LĐ vượt khó, học giỏi.