Thời gian qua, không ít doanh nghiệp (DN) tại tỉnh Bình Dương gặp khó khăn do khan hiếm đơn hàng, phải cắt giảm lao động hoặc cho công nhân (CN) nghỉ chờ việc. Đồng hành với DN, các Công đoàn cơ sở đã tích cực triển khai các hoạt động chăm lo đời sống đoàn viên - lao động và hỗ trợ DN ổn định sản xuất.



Nhiều điều khoản tiến bộ

Công đoàn Công ty TNHH Long Yi Industrial Việt Nam (100% vốn nước ngoài; sản xuất giày xuất khẩu; KCN Mỹ Phước 2, thị xã Bến Cát) là điển hình trong hoạt động chăm lo, hỗ trợ DN và người lao động (NLĐ).

Công ty TNHH Long Yi Industrial Việt Nam hiện có gần 2.700 CN. Nhằm ổn định nguồn nhân lực lâu dài cho DN, Công đoàn cơ sở đã chủ động thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) với nhiều nội dung có lợi cho NLĐ như: Mức lương cơ bản của CN khi được ký hợp đồng là hơn 5,55 triệu đồng; thưởng tháng 13 cao nhất là 3 tháng lương cơ bản. CN còn được phụ cấp sinh hoạt 400.000 đồng/người/tháng; xăng xe từ 100.000 đến 1 triệu đồng/người/tháng. Tùy thâm niên làm việc, CN được tặng từ 1 đến 2 chỉ vàng.

Ông Tian Yuan, Giám đốc Công ty TNHH Long Yi Industrial Việt Nam, nhìn nhận với sự đồng hành hiệu quả của Công đoàn cơ sở trong hoạt động chăm lo, ban giám đốc chỉ việc dồn sức tìm kiếm đơn hàng mới nhằm duy trì việc làm thường xuyên cho NLĐ. Phong trào thi đua do Công đoàn cơ sở phát động cũng góp sức cùng DN phát triển hoạt động sản xuất - kinh doanh, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho CN.

Tại Công ty TNHH Giày Thông Dụng (TP Thuận An), Công đoàn cơ sở cũng đã thương lượng, ký kết thành công TƯLĐTT với các khoản tiền thưởng chuyên cần (600.000 đồng/người/tháng); trợ cấp xăng xe (200.000 đồng/người/tháng); hỗ trợ tiền thuê nhà (250.000 đồng/người/tháng). Nữ CN mang thai được hỗ trợ 200.000 đồng; nữ CN sinh con được công ty chi hỗ trợ 1 tháng lương cơ bản...

Còn tại Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam (TP Dĩ An), TƯLĐTT cũng mang lại nhiều quyền lợi hơn cho NLĐ như: Hỗ trợ chi phí xe về quê dịp Tết Nguyên đán; mỗi tháng 1 lần tổ chức bữa ăn chính đặc biệt có giá trị cao hơn mức bình thường 10.000 đồng; duy trì thưởng Tết hằng năm với mức tối thiểu bằng 1,2 tháng lương...

Công đoàn Công ty TNHH Giày Thông Dụng tặng quà cho nữ công nhân có hoàn cảnh khó khăn

Ổn định đời sống người lao động

Tại Công ty CP Sao Việt (KCN Đồng An 1, TP Thuận An; chuyên sản xuất giày da), để CN yên tâm làm việc và ổn định cuộc sống, ban giám đốc công ty đã tạo điều kiện hỗ trợ về mặt bằng, điện, nước để Công đoàn cơ sở mở siêu thị Công đoàn phục vụ nhu cầu mua sắm. Siêu thị cung cấp hàng trăm mặt hàng thiết yếu với giá giảm từ 10% - 30% so với giá cả mặt hàng cùng loại trên thị trường. Đoàn viên - lao động có hoàn cảnh khó khăn có thể liên hệ Công đoàn cơ sở mượn trước phiếu mua hàng (trị giá từ 100.000 - 200.000 đồng) để mua sắm, sau đó sẽ thanh toán vào kỳ lương tháng.

Nhằm tạo động lực làm việc cho CN, Công đoàn cơ sở đã thuyết phục DN ký kết TƯLĐTT với nhiều nội dung tiến bộ như: Thưởng Tết bằng 1 tháng lương cơ bản với CN làm việc đủ năm; nữ CN sau thời nghỉ thai sản được hỗ trợ 1,6 triệu đồng… Công ty cũng thực hiện tốt các chế độ chính sách cho NLĐ, 100% CN sau khi thử việc được ký HĐLĐ và tham gia BHXH, BHYT.

Dấu ấn khác của Công đoàn cơ sở là chủ động phối hợp với ban giám đốc phát động phong trào thi đua "Lao động giỏi - Lao động sáng tạo" nhằm khuyến khích NLĐ phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đổi mới quy trình làm việc; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Với sự hưởng ứng tích cực của tập thể lao động, hoạt động sản xuất - kinh doanh của DN phát triển ổn định, bảo đảm việc làm, thu nhập cho NLĐ. Hiện thu nhập bình quân của NLĐ đạt trên 9 triệu đồng/tháng.

Theo ông Nguyễn Bình Yên, Chủ tịch Công đoàn công ty, chăm lo tốt cho NLĐ và tổ chức tốt các phong trào thi đua cũng là cách đóng góp vào sự phát triển bền vững của DN.