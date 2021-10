Dịch Covid-19 bùng phát và kéo dài khiến cuộc sống của nhiều người dân lâm vào khó khăn, trong đó có công nhân (CN). San sẻ khó khăn với đoàn viên - lao động, các cấp Công đoàn tỉnh Long An đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ ý nghĩa.



Hỗ trợ kịp thời

Xuyên suốt đợt dịch lần thứ 4, LĐLĐ tỉnh Long An đã tổ chức nhiều đoàn trực tiếp đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ khó khăn, tặng quà các lực lượng làm nhiệm vụ tuyến đầu chống dịch, đặc biệt là hỗ trợ đoàn viên - lao động diện F0, F1, F2. Để đoàn viên - lao động nhận được sự hỗ trợ nhanh nhất, LĐLĐ tỉnh đã quyết định thành lập các tổ phản ứng nhanh, với thành viên là lãnh đạo và cán bộ Công đoàn chuyên trách tỉnh. Đoàn viên - lao động cần được hỗ trợ có thể liên hệ trực tiếp qua các đường dây nóng của các cấp Công đoàn tỉnh hoặc nhắn tin vào trang Fanpage Công đoàn Long An và trang Fanpage Công đoàn các cấp.

Đại diện LĐLĐ tỉnh Long An tặng sữa cho công nhân khó khăn

Nổi bật trong công tác chăm lo là việc đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh có chính sách chăm lo cho CN gặp khó khăn do dịch bệnh; kịp thời triển khai các gói hỗ trợ CN của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Từ các nguồn hỗ trợ, LĐLĐ tỉnh đã tặng 160.000 phần quà, tổng trị giá 21 tỉ đồng (trong đó kinh phí địa phương hỗ trợ 12 tỉ đồng, kinh phí Công đoàn 9 tỉ đồng), cho CN tại các khu nhà trọ trên địa bàn. Bên cạnh đó, LĐLĐ tỉnh còn chi hỗ trợ gần 27 tỉ đồng tăng cường dinh dưỡng cho CN tại các doanh nghiệp (DN) "3 tại chỗ". Chị Lê Thị Thảo (quê An Giang) thuê trọ tại xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An làm CN đã hơn 8 năm. Vừa rồi, khu nhà trọ có ca F0, chị trở thành F1 và phải cách ly tại chỗ. "Nhờ sự thăm hỏi, động viên của các cấp Công đoàn, tôi an tâm hơn. Các anh chị còn hỗ trợ nhu yếu phẩm và vận động chủ nhà trọ miễn tiền thuê trọ trong những tháng xảy ra dịch bệnh" - chị Thảo nói.

Đặc biệt, các cấp Công đoàn còn phối hợp ngành chức năng và DN đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 cho CN. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 95.000 đoàn viên - lao động tiêm vắc-xin mũi 1 và hơn 42.000 đoàn viên, người lao động (NLĐ) tiêm đủ 2 mũi. Đây là điều kiện thuận lợi để CN được trở lại làm việc, góp phần cùng DN phục hồi sản xuất - kinh doanh trong điều kiện bình thường mới.

Đồng hành với con công nhân

Từ nguồn tài chính Công đoàn năm 2021 và kinh phí tích lũy, các cấp Công đoàn tỉnh đã kịp thời thăm và hỗ trợ gia đình CN mất do Covid-19 và các trường hợp F0, F1, F2 với số tiền hơn 6,7 tỉ đồng; thăm hỏi, động viên, hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch với số tiền hơn 2,1 tỉ đồng; hỗ trợ tăng cường dinh dưỡng cho đội ngũ y tế tuyến đầu chống dịch với số tiền hơn 2,3 tỉ đồng.

Song song với hoạt động chăm lo đoàn viên khó khăn, LĐLĐ tỉnh còn tổ chức chương trình chăm lo cho con đối tượng này. Tiêu biểu như chương trình "Trao sữa yêu thương - Ấm tình Công đoàn" đã hỗ trợ 1.200 nữ CN mang thai và 6.000 trẻ em là con của CN. Tổng kinh phí thực hiện chương trình hơn 2,2 tỉ đồng. Gần đây, LĐLĐ tỉnh tổ chức thực hiện chương trình "Công đoàn trao gởi yêu thương - Cùng em đến trường" để trao 36 máy tính bảng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn là con của CNVC-LĐ mất do dịch Covid-19. Chưa dừng lại đó, LĐLĐ tỉnh còn tổ chức các "Chuyến xe nghĩa tình - Kết nối yêu thương", cung cấp những mặt hàng thiết yếu với tổng trị giá hơn 3,7 tỉ đồng và khoảng 20.000 kg gạo hỗ trợ CN của tỉnh và TP HCM. Các cấp Công đoàn còn phối hợp các đoàn thể, lực lượng công an địa phương, cơ sở vận động được hơn 2.000 chủ nhà trọ miễn, giảm tiền thuê phòng cho CN với số tiền gần 14 tỉ đồng... Theo thống kê, đến nay, các cấp Công đoàn tỉnh Long An đã chăm lo cho đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 với tổng số tiền hơn 90 tỉ đồng.