Trong những ngày cách ly toàn xã hội vì dịch bệnh, đội ngũ cán bộ Công đoàn (CĐ) chuyên trách LĐLĐ quận Tân Phú, TP HCM lặn lội đến từng doanh nghiệp (DN) gặp khó khăn trong sản xuất - kinh doanh để thăm hỏi, động viên người sử dụng lao động và người lao động (NLĐ). Những phần quà nhỏ cùng tấm chân tình của đội ngũ cán bộ CĐ đã tạo ấn tượng tốt với chủ DN, đặc biệt là đoàn viên - lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.



Ấm lòng

Đang trong thời gian nghỉ thai sản, chị Lê Thị Ngọc Quý, công nhân (CN) Công ty TNHH May xuất khẩu Việt Mỹ (huyện Hóc Môn, TP HCM), rất vui khi nghe tin LĐLĐ quận đến tận DN thăm hỏi. Nhận phần quà trị giá 1,2 triệu đồng, chị Quý xúc động không nói nên lời.

Nghỉ thai sản nên chị Quý chỉ được hưởng trợ cấp, mọi chi phí sinh hoạt trong gia đình phụ thuộc vào đồng lương của chồng, một thợ sửa ôtô. Thế nhưng, dịch bệnh khiến công việc của chồng chị bấp bênh, thu nhập thất thường. Ngoài nuôi con nhỏ, vợ chồng chị lại đang phụng dưỡng cha mẹ nên khó khăn thêm chồng chất. "Phần quà nghĩa tình của tổ chức CĐ có ý nghĩa thực sự với gia đình tôi lúc này. Khó khăn trước mắt vẫn còn nhưng sự sẻ chia thế này khiến chúng tôi ấm lòng" - chị Quý bộc bạch.

Đại diện LĐLĐ quận Bình Tân, TP HCM tặng quà cho người lao động bị mất việc do dịch Covid-19

Cũng khó khăn không kém là trường hợp chị Nguyễn Thị Bé Tám, một đồng nghiệp của chị Quý. Chị Tám cũng vừa hết thời gian nghỉ thai sản và trở lại làm việc được ít ngày. Chồng chị là thợ xây và hiện đang thất nghiệp, ở nhà chăm sóc 2 con nhỏ (5 tuổi và 7 tháng tuổi) để vợ đi làm. Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên đơn hàng công ty bị cắt giảm nhiều và thời gian làm việc của NLĐ cũng phải rút ngắn lại. Mỗi tuần, CN được bố trí nghỉ từ 2-3 ngày, do vậy đồng lương vốn đã thấp nay lại càng thấp hơn. "Khoản thu nhập 5 triệu đồng/tháng không đủ để tôi trang trải chi phí sinh hoạt, tằn tiện lắm thì cũng bữa đói bữa no. Mỗi ngày trôi qua với tôi rất nặng nề, do vậy khi tổ chức CĐ động viên, hỗ trợ kịp thời, tôi như trút được gánh lo" - chị Tám bày tỏ.

Theo bà Phạm Ngọc Lan - Chủ tịch LĐLĐ quận Tân Phú, TP HCM - mất việc làm hoặc phải ngừng việc tạm thời khiến họ mất đi một khoản thu nhập đáng kể. "Đến tận nơi thăm hỏi chính là cách LĐLĐ quận động viên, san sẻ khó khăn thiết thực nhất với đoàn viên - lao động. Được chăm lo, chắc chắn NLĐ sẽ có thêm niềm tin vượt qua khó khăn và động lực để làm việc" - bà Lan chia sẻ.

Giải tỏa lo lắng

Dịch bệnh khiến nhiều DN trên địa bàn quận Bình Tân rơi vào khó khăn, dẫn đến việc hàng ngàn CN mất việc, thiếu việc làm. Sát cánh cùng đoàn viên - lao động, nhiều CĐ cấp trên cơ sở đã liên tục triển khai nhiều chương trình chăm lo phù hợp và nhận được sự ủng hộ của các mạnh thường quân.

Điển hình là LĐLĐ quận Bình Tân, TP HCM đã kịp thời chuyển đến hàng trăm phần quà có giá trị đến đoàn viên - lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị mất việc và thiếu việc do Covid-19. Việc khảo sát kỹ đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh đã giúp hoạt động chăm lo của LĐLĐ quận đi vào chiều sâu thực chất, góp phần san sẻ khó khăn với đoàn viên - lao động.

Trường học đóng cửa khiến ông Trần Quốc Đông, bảo vệ Trường Mầm non Hoa Phượng Vỹ, lâm vào cảnh thất nghiệp. Vợ ông bán nước và trông xe cho giáo viên và học sinh ở trường cũng mất nguồn thu nhập. Nhiều tháng nay, hai vợ chồng ông chỉ cầm cự qua ngày. Nghe tin được LĐLĐ quận đưa vào diện hỗ trợ trong Tháng CN, ông Đông không khỏi xúc động. "Giá trị phần quà không lớn nhưng là cứu cánh của gia đình tôi lúc này. Tôi rất trân trọng tình cảm của tổ chức CĐ" - ông Đông nói.

Chị Võ Trầm Cẩm Tú, giáo viên Trường Mầm non Trí Tuệ Việt, cũng lâm vào cảnh thất nghiệp, mất thu nhập như ông Đông nhiều tháng qua. Vợ chồng chị Tú là người ngoại tỉnh, đang ở nhà thuê, có một con 12 tuổi. Bản thân chị đang mang thai 6 tháng, không thể tìm việc làm mới nên các khoản thu nhập đều phụ thuộc vào đồng lương CN của chồng. Dịch bệnh diễn biến phức tạp khiến chị thêm lo lắng trong khi thời điểm sinh con ngày càng gần. "Được tổ chức CĐ chăm lo, tôi thấy mình như được tiếp thêm sức mạnh và có thêm động lực để vượt qua thời điểm khó khăn này" - chị Tú chia sẻ.