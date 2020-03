Lê Thị Tuyết Trinh (quận 12, TP HCM) hỏi: "Tôi sinh mổ và đã nghỉ hưởng chế độ thai sản được gần 6 tháng. Hiện sức khỏe của tôi còn yếu nên muốn xin nghỉ thêm theo chế độ nghỉ dưỡng sức sau sinh có được không? Nếu được thì tôi được nghỉ bao nhiêu ngày?".



- BHXH TP HCM trả lời: Điều 41 Luật BHXH quy định ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản, trong 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì người lao động được nghỉ từ 5 đến 10 ngày và được hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản. Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành Công đoàn (CĐ) cơ sở quyết định. Trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa thành lập CĐ cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe được quy định như sau: Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ 2 con trở lên; tối đa 7 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật; tối đa 5 ngày đối với các trường hợp khác. Như vậy, trường hợp của chị Trinh được nghỉ hưởng chế độ dưỡng sức sau sinh. Số ngày nghỉ do doanh nghiệp và ban chấp hành CĐ cơ sở quyết định nhưng tối đa là 7 ngày.