TẾT SUM VẦY 2019: Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động Công đoàn

20/02/2019 00:03

Với phương châm "Không để cho đoàn viên, NLĐ không có Tết, bất kỳ đoàn viên nào gặp khó khăn đều được Công đoàn (CĐ) hỗ trợ", Tổng LĐLĐ Việt Nam đã phối hợp với Tổng Công ty Viễn thông MobiFone và Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức 3 chuyến tàu "Tết nghĩa tình - Xuân kết nối 2019" đưa 1.200 công nhân (CN) đang làm việc ở các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai có điều kiện khó khăn về quê đón Tết; phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên trao tặng 1.000 vé máy bay cho CN lao động là đoàn viên thanh niên về quê. Đặc biệt, tại Cung Văn hóa Lao động TP HCM, Tổng LĐLĐ Việt Nam còn phối hợp với LĐLĐ TP tổ chức chương trình "Tết sum vầy năm 2019" với sự tham dự của 600 gia đình CN khó khăn. Chương trình đã trao 600 phần quà và tiền mặt tổng trị giá 1 tỉ đồng để động viên CN. Ở các địa phương, chương trình "Tết sum vầy" do các cấp CĐ tổ chức đã tạo sức lan tỏa lớn, thu hút hơn 510.728 đoàn viên, NLĐ tham gia (tăng 170.079 người, tăng 48,7% so với năm 2018). Theo báo cáo của LĐLĐ các tỉnh, thành phố, CĐ ngành, CĐ tổng công ty trực thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam, dịp Tết nguyên đán vừa qua, 4.605.280 lượt đoàn viên, NLĐ được hỗ trợ Tết với tổng số tiền trên 3.024 tỉ đồng (tăng 1.514.757 lượt người, tăng 49% và 98,852 tỉ đồng, tăng 48,4% so với năm 2018).



Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu thăm hỏi công nhân về quê đón Tết trong chương trình “Tết nghĩa tình - Xuân kết nối 2019” Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Đánh giá về hiệu quả hoạt động chăm lo Tết, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu khẳng định chương trình "Tết sum vầy" 2019 đã cụ thể hóa thông điệp đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động CĐ. "Việc huy động được nhiều nguồn lực chăm lo, giúp nhiều đoàn viên và NLĐ được hưởng lợi, tăng thêm niềm tin yêu tổ chức CĐ; đồng thời khẳng định vai trò của tổ chức CĐ trong đời sống, giúp xã hội hiểu hơn về CĐ đặc biệt là công việc của CĐ" - ông Hiểu đánh giá.

Tin-ảnh: T.Ngôn