* LĐLĐ quận Bình Tân, TP HCM vừa tiếp nhận 8 tấn nông sản sạch do Ủy ban MTTQ TP HCM và các đoàn thể huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng tặng. Sau buổi tiếp nhận, LĐLĐ quận đã trao số nông sản này cho UBND các phường và CN các tổ tự quản.



* LĐLĐ quận Gò Vấp, TP HCM vừa tiếp nhận 1,3 tấn rau củ do LĐLĐ tỉnh Kiên Giang gửi tặng cho CN TP HCM khó khăn do dịch bệnh. Sau khi tiếp nhận, LĐLĐ quận Gò Vấp đã tổ chức các đoàn đi trao tặng CN các tổ tự quản trên địa bàn. Trước đó, Quận ủy - UBND - Ủy ban MTTQ và LĐLĐ quận đã đến thăm và tặng quà cho 49 em thiếu nhi có cha, mẹ tử vong do nhiễm Covid-19 trên địa bàn quận. Mỗi phần quà gồm 10 cuốn tập, bánh, sữa và 1,8 triệu đồng tiền mặt, trong đó LĐLĐ quận hỗ trợ 500.000 đồng tiền mặt và 6 lốc sữa cho mỗi em. Kinh phí được trích từ quỹ vận động chăm lo CNVC-LĐ trên địa bàn quận.