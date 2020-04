Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhu cầu nhân lực 3 tháng đầu năm giảm (27,3%) so với cùng kỳ năm 2019 ở một số ngành, nghề như: vận tải, giáo dục, dịch vụ lưu trú, du lịch, dệt may - giày da. Kết quả khảo sát nhanh 163 doanh nghiệp (DN) cho thấy tỉ lệ DN trả lời cho người lao động (NLĐ) làm việc bình thường là 77,3%, 8,6% DN giảm giờ làm, 7,4% DN không tăng ca và 6,7% DN thiếu việc làm. Có 25,15% DN được khảo sát dự kiến cắt giảm lao động trong thời gian tới khi tình hình hoạt động sản xuất - kinh doanh tiếp tục bị tác động do tình hình dịch bệnh. Hình thức cắt giảm lao động chủ yếu là giảm giờ làm việc (46,34%), tạm thời cho NLĐ nghỉ việc không hỗ trợ tiền lương (19,5%), tạm thời cho NLĐ nghỉ việc có hỗ trợ tiền lương (29,16%) và cho NLĐ thôi việc (5%).



Thương mại điện tử cần nhiều nhân lực trong thời gian tới

Trong quý II, nếu tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài cũng như thiếu hụt nguồn nguyên - vật liệu sản xuất và khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm, một số DN tạm dừng kế hoạch tuyển dụng lao động cho việc mở rộng quy mô sản xuất. Các DN, đặc biệt là những DN lớn, sử dụng nhiều lao động vẫn đang cố gắng duy trì hoạt động trong điều kiện còn nguồn nguyên - vật liệu cho sản xuất từ 2 đến 3 tháng. Dự kiến nhu cầu nhân lực quý II/2020 cần khoảng 47.000 chỗ làm việc (giảm 37,33%) so với cùng kỳ năm 2019, tập trung ở các nhóm nghề: kinh doanh - thương mại (lĩnh vực thương mại điện tử); công nghệ thông tin (lập trình, thiết kế website, thiết kế game online); hành chính - văn phòng; y tế - chăm sóc sức khỏe; dịch vụ tư vấn - chăm sóc khách hàng (tư vấn trực tuyến); marketing; chế biến lương thực - thực phẩm; dược phẩm; vận tải (dịch vụ giao hàng); dệt may; công nghệ tài chính (Fintech); giải trí trực tuyến...