Triển lãm ảnh về an toàn lao động

12/05/2019 22:29

Triển lãm trưng bày 120 bức ảnh ghi lại các tình huống tai nạn xảy ra tại nơi làm việc và những thiệt hại về tính mạng, tài sản do tai nạn lao động gây ra. Đợt triển lãm kéo dài đến hết ngày 14-5. Những hình ảnh tại triển lãm lần này cũng sẽ được đưa xuống trưng bày tại doanh nghiệp nơi có đông lao động làm việc để góp phần nâng cao ý thức chấp hành an toàn - vệ sinh lao động.

Cán bộ Công đoàn và CNVC-LĐ tham quan hình ảnh tại buổi triển lãm

Thông qua triển lãm, tổ chức Công đoàn TP mong muốn công nhân, lao động nâng cao ý thức chấp hành an toàn - vệ sinh lao động tại nơi làm việc. Các đơn vị, doanh nghiệp cần trang bị đầy đủ phương tiện, dụng cụ làm việc an toàn, tăng cường tập huấn quy trình bảo đảm an toàn lao động... để tránh xảy ra những tai nạn lao động đáng tiếc.

Tin-ảnh: T.Nga