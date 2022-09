LÊ THỊ THI (TP Thủ Đức, TP HCM) hỏi: "Do kẹt xe nên tôi đến trễ giờ làm 30 phút và bị công ty trừ nửa ngày lương. Xin hỏi việc trừ lương của công ty có đúng quy định?".



Luật sư NGUYỄN VĂN PHÚC, Đoàn Luật sư TP HCM, trả lời: Điều 102 Bộ Luật Lao động năm 2019 quy định người sử dụng lao động chỉ được khấu trừ tiền lương của người lao động (NLĐ) để bồi thường thiệt hại do làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị, tài sản của người sử dụng lao động theo quy định tại điều 129 của bộ luật này. NLĐ có quyền được biết lý do khấu trừ tiền lương của mình. Mức khấu trừ tiền lương hằng tháng không được quá 30% tiền lương thực trả hằng tháng của NLĐ sau khi trích nộp các khoản BHXH bắt buộc, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, thuế thu nhập cá nhân. Căn cứ quy định trên, việc công ty trừ lương bà Thi vì lý do đi trễ là trái quy định pháp luật.