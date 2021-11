Thách thức và cơ hội để phát triển bền vững" do Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động tổ chức sáng 15-11, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, nhấn mạnh an toàn vệ sinh lao động là lĩnh vực quan trọng đối với mọi quốc gia. Bảo đảm an toàn, sức khỏe người lao động là quyền hiến định, là nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, là thước đo tiến bộ, văn minh của xã hội.



Bảo đảm an toàn cho người lao động là góp phần nâng cao năng suất lao động. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Ông Nguyễn Anh Thơ, quyền Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động, cho biết trong 50 năm qua, các thế hệ cán bộ lãnh đạo cũng như đội ngũ cán bộ khoa học của viện đã có nhiều cố gắng để thực hiện tốt nhiệm vụ do nhà nước và Tổng LĐLĐ Việt Nam giao. Với kết quả hơn 50 đề tài, dự án khoa học công nghệ cấp nhà nước, hàng trăm đề tài cấp bộ và cấp viện, hàng ngàn công trình dự án hỗ trợ trực tiếp các địa phương, cơ sở sản xuất, viện đã góp phần không nhỏ trong việc bảo vệ sức khỏe, tính mạng, hạnh phúc của bản thân và gia đình CNVC-LĐ, góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và bảo vệ môi trường.