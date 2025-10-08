HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Công nghệ đang định hình lại toàn bộ hệ thống giáo dục đại học

Vân Nhi - Nguyễn Huỳnh

(NLĐO) - Toàn cầu hóa thúc đẩy quốc tế hóa trở thành hướng đi tất yếu, giúp các trường ĐH nâng cao năng lực quản trị và khẳng định vị thế quốc tế.

Tại hội thảo quốc tế 2025 với chủ đề “Quốc tế hóa trong lãnh đạo và quản lý giáo dục đại học: Góc nhìn, đổi mới và thực tiễn” do Trung tâm Đào tạo khu vực của SEAMEO tại Việt Nam phối hợp Hiệp hội Giáo dục quốc tế tỉnh bang Alberta (ABIE), Hội đồng Giáo dục quốc tế British Columbia và Hiệp hội Giáo dục quốc tế Canada tổ chức trong hai ngày 8 và 9-10, các chuyên gia cho rằng công nghệ đang định hình lại toàn bộ hệ thống giáo dục đại học và kỹ năng mà thị trường lao động yêu cầu. 

Dự kiến, đến năm 2030, khoảng 90% nhà tuyển dụng ở Đông Nam Á sẽ áp dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và các công nghệ xử lý thông tin tiên tiến.

Thúc đẩy quốc tế hóa trong lãnh đạo và quản lý giáo dục đại học - Ảnh 1.

Thúc đẩy quốc tế hóa trong lãnh đạo và quản lý giáo dục đại học - Ảnh 2.

Hội thảo thu hút hơn 70 đại biểu đến từ các cơ sở giáo dục đại học trong và ngoài khu vực Đông Nam Á như Canada, Mỹ, Indonesia, Israel, Malaysia, Myanmar, Nhật Bản...

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Phúc, cho biết trong những năm gần đây, Việt Nam luôn coi quốc tế hóa giáo dục đại học là xu thế tất yếu và là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng. "Chúng tôi chú trọng thúc đẩy hợp tác quốc tế toàn diện trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, bảo đảm chất lượng; mở rộng hợp tác với các cơ sở giáo dục uy tín; thu hút đầu tư và phát triển các mô hình giáo dục xuyên biên giới”-ông Phúc nhấn mạnh.

Theo Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, những nỗ lực này đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Nhiều chương trình liên kết đào tạo quốc tế được triển khai, số lượng công bố khoa học quốc tế tăng mạnh và một số trường đại học Việt Nam đã được xếp hạng trong top 1.000 thế giới, khẳng định uy tín và vị thế của giáo dục đại học Việt Nam.

Tuy nhiên, ngành cũng đối mặt với thách thức trong việc đảm bảo chất lượng đi đôi với công bằng, ứng dụng công nghệ nhưng vẫn giữ giá trị nhân văn.

Thúc đẩy quốc tế hóa trong lãnh đạo và quản lý giáo dục đại học - Ảnh 3.

Ông John Arnold Siena, Phó Giám đốc Chương trình và Phát triển - Ban Thư ký SEAMEO, cho rằng các trường có thể chuẩn bị cho sinh viên nhiều hướng đi nghề nghiệp mới nhờ quốc tế hóa.

Ông John Arnold Siena, Phó Giám đốc Chương trình và Phát triển - Ban Thư ký SEAMEO, cho rằng quốc tế hóa là động lực chuyển đổi giúp nâng cao năng lực thể chế, cải thiện chất lượng đào tạo và thúc đẩy hiểu biết giữa các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Các trường có thể chuẩn bị cho sinh viên nhiều hướng đi nghề nghiệp mới nhờ quốc tế hóa. 

“Bối cảnh đang thay đổi này đòi hỏi các cơ sở giáo dục đại học phải vươn lên để đáp ứng yêu cầu của thời đại. Khi nhu cầu của sinh viên ngày càng trở nên phức tạp và đa dạng hơn, các trường cần phản ứng không phải bằng cách thu mình lại mà bằng việc mở rộng ra bên ngoài”- ông John chia sẻ.

Các đại biểu nhận định quốc tế hóa không chỉ là mục tiêu mà còn là công cụ giúp các trường củng cố năng lực thể chế, đổi mới chương trình đào tạo và mở rộng cơ hội học tập xuyên biên giới.

Định hướng trọng tâm của Việt Nam

Bộ GD-ĐT đang tập trung thực hiện một số định hướng trọng tâm sau:

1. Thúc đẩy tự chủ đại học ở mức cao nhất, coi đây là nền tảng cốt lõi của đổi mới.

2. Cơ cấu lại hệ thống giáo dục đại học, khắc phục tình trạng manh mún, nâng cao hiệu quả hoạt động và phát huy thế mạnh của các cơ sở đào tạo.

3. Triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về hiện đại hóa giáo dục và đào tạo, nhấn mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ mới.

4. Phát triển mô hình quản trị giáo dục đại học phù hợp với bối cảnh và định hướng phát triển của Việt Nam.


