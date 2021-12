Theo đó, trong vòng một năm qua, hàng ngàn SMB tại Việt Nam đã bán được hàng trên Amazon. Tiêu biểu có thể kể đến như gốm sứ Minh Long, nón bảo hiểm Royal Helmet, rong nho Trường Thọ, hạt điều Lafooco…



Theo báo cáo của Amazon Global Selling, các nhóm sản phẩm của Việt Nam bán chạy hàng đầu trên Amazon là đồ gia dụng, dụng cụ nhà bếp, tiện ích gia đình, sản phẩm dệt may và sản phẩm chăm sóc sức khỏe và cá nhân. Thống kê từ ngày 1-9-2020 đến 31-8-2021 có gần 7,2 triệu sản phẩm của các SMB Việt Nam được bán cho khách hàng Amazon, tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái. Số lượng các DN có doanh số bán hàng qua các cửa hàng Amazon vượt mốc 100.000 USD, tăng gần 18% so với cùng kỳ năm ngoái; số DN vượt mốc doanh số 500.000 USD, tăng hơn 53% và vượt mốc doanh thu 1 triệu USD, tăng hơn 40%.