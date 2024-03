Công nhân bươn chải làm thêm

Dù đã làm việc cả tuần nhưng sáng chủ nhật hằng tuần, thay vì nghỉ ngơi, chị Trương Thị Thảo vẫn quyết định đi phục vụ tiệc cưới. Sau khi lót dạ bằng ổ bánh mì, chị rời khỏi phòng trọ để đến một nhà hàng gần nơi ở cho kịp ca làm việc.



Cố gắng tích lũy

Chị Thảo là công nhân (CN) Công ty TNHH PouYuen Việt Nam (quận Bình Tân, TP HCM). Do mới vào làm nên thu nhập của chị chỉ ở mức 6 triệu đồng/tháng. Chồng chị cũng là CN một công ty giày trên địa bàn, thu nhập mỗi tháng khoảng 6,5 triệu đồng. Thu nhập hằng tháng chỉ đủ để hai vợ chồng chi tiêu các khoản sinh hoạt tối thiểu, còn hai đứa con gửi ông bà nội ở quê trông giúp.

Chị Thảo cho biết trước đây công việc và thu nhập ổn định, các con vẫn ở với ba mẹ. Mọi chuyện chỉ thay đổi khi hai vợ chồng cùng mất việc vào đầu năm 2022 do công ty cũ ở Bình Dương lâm vào khó khăn. Khi ấy, phải mất nhiều tháng, chồng chị mới xin được việc làm mới, còn chị thì đi làm việc tự do, từ phụ quán ăn, buôn bán quần áo, phục vụ tiệc… để kiếm sống do không có công ty nào nhận. Mãi đến cuối năm 2023, chị mới xin vào làm việc tại Công ty TNHH PouYuen Việt Nam.

Chị Hồng Mộng Tuyền gia công hộp giấy tại nhà trọ sau giờ làm. Ảnh: HUỲNH NHƯ

Trải qua quãng thời gian khó khăn, bao nhiêu vốn liếng tích lũy cạn kiệt nên khi ổn định công việc, chị Thảo vẫn cố gắng duy trì công việc ngoài giờ. Mỗi ngày làm việc (từ sáng tới 22 giờ đêm), chị được trả công từ 180.000-220.000 đồng. "Kiếm được đồng nào hay đồng đó. Khoản tiền kiếm được tôi sẽ để dành khi gặp khó khăn" - chị Thảo cho biết.

Với công việc gia công hộp quà và sửa quần áo tại nhà sau giờ tan ca, chị Hồng Mộng Tuyền (quê Sóc Trăng), CN Công ty TNHH ProKingtex Việt Nam (quận Bình Tân), kiếm thêm 2-3 triệu đồng/tháng. Chị Tuyền cho hay do vừa hết thời gian thai sản nên chị chưa thể tăng ca trở lại, dù đơn hàng tại công ty rất dồi dào.

"Gia đình tôi vừa có thêm thành viên thứ 3, nên chi phí đội lên rất nhiều. Sửa quần áo thì mỗi món tôi nhận được 20.000-30.000 đồng, còn gia công hộp giấy thì được trả từ 300.000-500.000 đồng/đơn hàng. Làm thêm khiến tôi gần như không có thời gian nghỉ ngơi nhưng ngược lại thu nhập cải thiện đáng kể" - chị Tuyền bày tỏ.

Cải thiện cuộc sống

Vừa đi làm CN vừa buôn bán online các loại tôm, cá khô nên cuộc sống của gia đình chị Nguyễn Thị Quýt "dễ thở" hơn trong những năm qua.

Chị Quýt và chồng là CN Công ty TNHH May thêu Thuận Phương (quận 6). Anh chị đã làm việc trên 10 năm nên mức thu nhập ổn định từ 8-10 triệu đồng/người/tháng. Tuy nhiên, do chưa có nhà ở nên anh chị phải thuê trọ, các con đang độ tuổi ăn học, chi phí rất tốn kém nên tiền lương chỉ vừa đủ trang trải, gần như không có tích lũy. Để cải thiện kinh tế gia đình, đầu năm 2020, anh chị đã quyết định vay vốn của Tổ chức Tài chính vi mô CEP để buôn bán nhỏ.

Anh chị nhờ người thân tìm mua các loại thực phẩm, đặc sản ở quê chị và quê chồng rồi bán lại trên mạng kiếm lời. "Tôi chủ yếu buôn bán online vì ban ngày phải đi làm. Khởi đầu rất khó khăn nhưng tôi may mắn được bạn bè, đồng nghiệp ủng hộ và giới thiệu cho người quen. Nhờ có lượng khách ổn định nên mỗi tháng tôi cũng tiết kiệm được một khoản nhỏ" - chị Quýt nói.

Anh Nguyễn Văn Sương, nhân viên cảnh quan tại Khu Du lịch Tân Cảng (thuộc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn), cũng cùng lúc làm nhiều công việc để tăng thu nhập, nâng chất lượng sống cho gia đình. Nhiều năm làm việc tại Khu Du lịch Tân Cảng nên anh Sương khá rành rẽ việc trồng, chăm sóc cây cảnh. Tận dụng lợi thế này, ngoài giờ làm việc, anh nhận chăm sóc vườn tại nhà cho người dân tại địa phương có nhu cầu.

Những lúc rảnh rỗi, ai kêu gì anh cũng làm, từ chạy xe ôm, phụ làm bánh… Nhờ chịu khó nên ở những thời điểm hai vợ chồng gặp khó khăn do bị giảm giờ làm, gia đình anh vẫn sống được. "Nếu có việc làm thêm đều đặn, mỗi tháng tôi cũng kiếm được 5-7 triệu đồng. Giờ công việc của tôi và vợ đã ổn định nhưng cũng không thể nói trước được điều gì trong tương lai. Vì vậy, khi còn sức khỏe, tôi cố gắng làm để có một khoản tích lũy phòng khi hữu sự".

Vợ chồng tôi từng có thời gian dài làm cùng công ty nên chỉ có một nguồn thu duy nhất. Do vậy khi mất việc, gia đình lâm vào khó khăn cùng cực. Sau giai đoạn ấy, chúng tôi cố gắng kiếm việc làm thêm để gia đình không rơi vào khủng hoảng một lần nữa" - chị Trương Thị Thảo, Công ty TNHH PouYuen Việt Nam, tâm sự