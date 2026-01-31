Công nhân vui Tết sớm

Tối 31-1, khoảng 500 công nhân đã hào hứng tham gia chương trình giỗ Tổ ngành may (ngày 12-12 âm lịch) kết hợp với tiệc tất niên do Công ty TNHH May Oasis (xã Củ Chi, TPHCM) tổ chức.

Chương trình diễn ra với nhiều nội dung hấp dẫn như: ôn lại quá trình phát triển của công ty, biểu diễn văn nghệ, thời trang, bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị và dùng tiệc...

Bên cạnh đó, công ty đã khen thưởng 20 lao động, đoàn viên Công đoàn đạt thành tích tốt trong năm. Trong đó, 5 lao động xuất sắc được công ty tặng một mặt dây chuyền vàng 18K (1 chỉ).

Đại diện LĐLĐ TPHCM trao thưởng cho đoàn viên lao động giỏi trong năm 2025 ở Công ty TNHH May Oasis

Tiết mục biểu diễn thời trang là các sản phẩm (áo khoác) do chính đội ngũ lao động của công ty làm ra

Theo đại diện công ty, năm 2025, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, kinh doanh nhưng với sự nỗ lực, đồng lòng của ban giám đốc và toàn thể người lao động, hoạt động công ty vẫn ổn định, việc làm, thu nhập của người lao động được đảm bảo.

Đại diện công ty chúc mừng những lao động xuất sắc được nhận mặt dây chuyền vàng

Dịp Tết Nguyên đán 2026, ngoài khoản thưởng 1 tháng lương thu nhập, lì xì đầu năm mới, công ty còn tổ chức hội thao xuân, thuê xe đưa, đón công nhân ở tỉnh Khánh Hòa về quê sum họp cùng người thân và trở lại TPHCM làm việc.

Tại chương trình, LĐLĐ TPHCM đã tặng 70 phần quà (tổng trị giá 70 triệu đồng) và 10 phiếu mua hàng online (tổng trị giá 5 triệu đồng) cho đoàn viên - lao động khó khăn tại Công ty TNHH May Oasis.

Bà Lưu Thuấn Hạnh- Phó tổng giám đốc Công ty TNHH May Oasis (đứng), chung vui cùng công nhân trong tiệc tất niên

Tối cùng ngày, tại Chương trình "Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng" do Công ty TNHH ETB phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam và Công đoàn xã Hóc Môn tổ chức, LĐLĐ TPHCM đã trao bảng tượng trưng hỗ trợ 300 phần quà Tết (1 triệu đồng/phần) cho đoàn viên - lao động khó khăn. Bên cạnh đó, Công đoàn xã Hóc Môn tặng 20 phần quà cho người lao động bị bệnh hiểm nghèo, khó khăn, tổng trị giá 16 triệu đồng; trao 1 suất vé máy bay và 7 suất vé xe hỗ trợ công nhân khó khăn về quê đón Tết.

Đại diện Công ty TNHH ETB nhận bảng tượng trưng hỗ trợ 300 phần quà Tết do LĐLĐ TPHCM trao tặng



Dịp này, ban tổ chức đã thực hiện tuyên truyền bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng, chống tín dụng đen và hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng Dịch vụ công quốc gia, định danh điện tử VNeID cho người lao động.

Tại chương trình, đại diện xã Hóc Môn cũng đã trao thư cảm ơn đến Công ty TNHH ETB vì đã tích cực đồng hành cùng địa phương trong công tác chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ người lao động và các đối tượng khó khăn trên địa bàn.