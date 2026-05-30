Công Phượng ấn định chiến thắng 3-0, Đồng Nai vô địch Hạng nhất sớm một vòng

Trong chiều 30-5, Công Phượng và Xuân Trường toả sáng trong chiến thắng 3-0 của Trường Tươi Đồng Nai trước Long An, qua đó sớm đăng quang Giải Hạng nhất quốc gia 2025-2026 và giành vé thăng hạng V-League.

Trên sân Bình Phước, Đồng Nai là đội nhập cuộc chủ động nhưng gặp nhiều khó khăn trong hiệp 1. Dù tạo ra hàng loạt cơ hội, trong đó có pha dứt điểm trúng cột dọc của Alex Sandro, đội chủ nhà vẫn không thể khai thông thế bế tắc trước giờ nghỉ.

Bước sang hiệp 2, HLV Nguyễn Việt Thắng tung Công Phượng và Hồ Thanh Minh vào sân, tạo nên bước ngoặt trận đấu. Đến phút 51, Alex Sandro thực hiện thành công quả phạt đền mở tỉ số cho Đồng Nai.

Phút 64, từ quả phạt góc của Công Phượng, Lương Xuân Trường đánh đầu cận thành nâng cách biệt lên 2-0. Chỉ hai phút sau, Công Phượng thoát xuống đối mặt thủ môn rồi lốp bóng kỹ thuật, ấn định chiến thắng 3-0. Đây cũng là trận thứ ba liên tiếp tiền đạo xứ Nghệ ghi bàn.

Ở trận đấu cùng giờ, Bắc Ninh thắng 4-2 trước Quy Nhơn United nhưng vẫn không thể ngăn được việc thầy trò HLV VIệt Thắng chạm tay vào chức vô địch.

Việc giành trọn 3 điểm, Đồng Nai duy trì cách biệt 5 điểm với chính Bắc Ninh và chính thức vô địch Giải Hạng nhất quốc gia 2025-2026 sớm một vòng đấu và đoạt vé thăng hạng V-League 2026-2027.

Danh hiệu này cũng đánh dấu cột mốc đáng nhớ với bộ ba trưởng thành từ HAGL gồm Công Phượng, Xuân Trường và Minh Vương sau nhiều năm thi đấu chuyên nghiệp.