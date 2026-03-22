Thể thao

Mùa giải 2025-2026 với Công Phượng gần như khép lại

Tin - ảnh: Quốc An

(NLĐO) - Với tình trạng chấn thương của Công Phượng, thời gian dự kiến trở lại của anh đã là thời điểm mùa giải 2025-2026 gần khép lại.

Mới đây, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã mang tin không vui đến CLB Trường Tươi Đồng Nai khi buộc phải sớm nói lời chia tay mùa giải 2025-2026 vì chấn thương nặng.

Ban đầu, chấn thương của Công Phượng được đánh giá không quá nghiêm trọng và anh chỉ cần nghỉ ngơi vài tuần để trở lại sân cỏ. Tuy nhiên, trong quá trình hồi phục, tình trạng không tiến triển như mong đợi khiến anh phải đi tái khám.

Kết quả kiểm tra cho thấy tiền đạo này bị rách sụn. Dù không cần phẫu thuật, anh vẫn phải dành thời gian dài để điều trị và phục hồi. Dự kiến, thời gian trở lại sớm nhất của Công Phượng là vào tháng 5 năm nay.

Công Phương chia tay mùa giải 2025-2026 - Ảnh 1.

Đồng Nai gần như mất tay săn bàn chủ lực

Điều này đồng nghĩa với việc Công Phượng sẽ phải vắng mặt trong phần lớn thời gian thi đấu hiện nay của CLB Đồng Nai. Đây là tổn thất không nhỏ về nhân sự của Đồng Nai trong mục tiêu thăng hạng lên V-League 2026-2027.

TIN LIÊN QUAN

Nhìn lại từ đầu mùa giải, Phượng chỉ ra sân vỏn vẹn 1 hiệp trong trận gặp Khánh Hòa ở vòng 8 nhưng vẫn kịp ghi 1 bàn thắng. Sau đó, anh phải vắng mặt vì chấn thương.

Công Phượng được kỳ vọng giữ vai trò then chốt trên hàng công. Ở mùa giải 2024–2025, Công Phượng thể hiện phong độ ấn tượng, luôn góp mặt trong nhóm dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 7 bàn thắng, qua đó khẳng định vị thế là một trong những mũi nhọn tấn công hàng đầu của giải đấu.

Dù không có sự phục vụ của Công Phượng, Đồng Nai vẫn đang duy trì phong độ ấn tượng. Đoàn quân HLV Việt Thắng đang đứng đầu bảng xếp hạng giải Hạng nhất với 28 điểm, nhờ chuỗi 12 trận bất bại từ đầu mùa, tạo cách biệt lần lượt 6 và 7 điểm với 2 đội trong top 3.

Tin liên quan

Khoa Ngô lại ghi bàn, Tiến Linh có hành động "đáp trả" NHM

Khoa Ngô lại ghi bàn, Tiến Linh có hành động "đáp trả" NHM

(NLĐO) - Trong tối 20-3, Tiến Linh có hành động đẹp khi Khoa Ngô ghi bàn duy nhất giúp CA TP HCM đánh bại Đồng Nai tiến vào bán kết Cúp Quốc gia 2025-2026.

Giữa mạch 14 trận bất bại, HLV Việt Thắng sẽ vắng mặt ở Đồng Nai gặp CA TP HCM

(NLĐO) - Ở vòng tứ kết Cúp Quốc gia 2025-2026, CLB Trường Tươi Đồng Nai sẽ hành quân đến sân nhà CA TP HCM nhưng không có sự dẫn dắt của HLV Việt Thắng.

Xuân Trường tỏa sáng, Đồng Nai thắng Khánh Hòa 2-0 xây chắc ngôi đầu

(NLĐO) - Trong chiều 13-3, Xuân Trường kiến tạo giúp Đồng Nai mở tỉ số và giành chiến thắng 2-0 trước đội cạnh tranh Khánh Hoà.

