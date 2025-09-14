HLV Việt Thắng nói về cơ hội ra sân của Công Phượng ở trận khai màn Hạng nhất

HLV Việt Thắng nói về tình hình Công Phượng, cơ hội tái lập thành tích như Ninh Bình

Sau trận thắng 3-1 trước Becamex TP HCM, HLV Việt Thắng đã chia sẻ việc Công Phượng không được đăng ký thi đấu vì chấn thương. Cơ hội ra sân của Phượng cũng bỏ ngỏ.

Cũng trong phòng báo, HLV Việt Thắng được hỏi về cơ hội tái lập thành tích vô địch như của Ninh Bình tại mùa trước. HLV CLB Trường Tươi Đồng Nai chia sẻ: "Khó lập lại thành tích bất bại. Giải năm nay có ngoại binh biến số lớn.

Các đội năm ngoái cầu thủ trẻ là chính. Năm nay V-League có vài đội giải tán, phân bổ lực lượng cũng là biến số lớn. Ngày đầu về Đồng Nai thì phải quên Ninh Bình nên tôi không so sánh được".