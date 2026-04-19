Thể thao

Minh Vương toả sáng, Đồng Nai huỷ diệt Quảng Ninh 3-0

Quốc An

(NLĐO) - Vòng 15 Giải Hạng nhất 2025-2026, CLB Đồng Nai đã có chiến thắng "3 sao" ngay trên sân nhà khi tiếp Quảng Ninh

Ở vòng 15 giải hạng nhất 2025-2026, tối 19-4, CLB Trường Tươi Đồng Nai đã không gặp nhiều khó khăn khi đánh bại Quảng Ninh 3-0 trên sân nhà, qua đó tiếp tục củng cố ngôi đầu bảng.

Bước vào trận đấu này, đội chủ nhà sớm áp đặt thế trận nhờ khả năng kiểm soát tuyến giữa của Xuân Trường và Minh Vương. Ngay trong hiệp 1, đoàn quân HLV Nguyễn Việt Thắng liên tục tạo sức ép và sớm có bàn mở tỉ số ở phút 25. Từ quả đá phạt của Minh Vương, Thanh Minh đánh đầu kiến tạo để Thành Lộc dứt điểm cận thành, khai thông bế tắc.

Minh Vương toả sáng, Đồng Nai huỷ diệt Quảng Ninh 3-0 - Ảnh 1.

Chỉ 7 phút sau, Minh Vương tiếp tục ghi dấu ấn với đường chọc khe tinh tế để Alex Sandro băng xuống dứt điểm bằng má ngoài chân phải, nâng tỉ số lên 2-0. Trong khi đó, Quảng Ninh gần như không tạo được cơ hội đáng kể khi các pha phản công thiếu sắc bén, không gây nguy hiểm cho khung thành thủ môn Bùi Tấn Trường.

Sang hiệp 2, Quảng Ninh buộc phải đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. HLV Nguyễn Văn Đàn lần lượt tung Nghiêm Xuân Tú, Vũ Minh Tuấn và Nguyễn Kim Nhật vào sân nhằm tăng cường hàng công. Tuy nhiên, các pha triển khai của đội khách vẫn rời rạc, thiếu đột biến.

Minh Vương toả sáng, Đồng Nai huỷ diệt Quảng Ninh 3-0 - Ảnh 2.

Alex Sandro hoàn tất cú đúp

Khó khăn càng chồng chất khi Thái Bá Sang nhận thẻ vàng thứ hai ở phút 80, khiến Quảng Ninh phải chơi thiếu người. Tận dụng lợi thế, Đồng Nai ấn định chiến thắng 3-0 ở phút 85 với pha đi bóng và cứa lòng đẹp mắt của Alex Sandro, hoàn tất cú đúp.

Minh Vương toả sáng, Đồng Nai huỷ diệt Quảng Ninh 3-0 - Ảnh 3.

Đánh bại Quảng Ninh, vị trí đầu bảng của Đồng Nai tiếp tục được xây chắc với cách biệt 6 điểm so với Bắc Ninh

Với kết quả này, Đồng Nai dẫn đầu bảng với 35 điểm, và tạo ra cách biệt xếp nhì là Bắc Ninh đến 6 điểm. Trong khi đó, Quảng Ninh đứng thứ 9 với 15 điểm.

Xuân Trường tỏa sáng, Đồng Nai thắng Khánh Hòa 2-0 xây chắc ngôi đầu

Xuân Trường tỏa sáng, Đồng Nai thắng Khánh Hòa 2-0 xây chắc ngôi đầu

(NLĐO) - Trong chiều 13-3, Xuân Trường kiến tạo giúp Đồng Nai mở tỉ số và giành chiến thắng 2-0 trước đội cạnh tranh Khánh Hoà.

Minh Vương, Xuân Trường mờ nhạt, Đồng Nai vẫn duy trì mạch bất bại

(NLĐO) - Trong chuyến làm khách ở vòng 11 Giải Hạng nhất 2025-2026, CLB Đồng Nai phải chia điểm với đối thủ, nhưng vẫn duy trì mạch bất bại từ đầu mùa.

Lật thuyền đua, 12 vận động viên rơi xuống sông Đồng Nai

(NLĐO) - Đang băng băng về đích, chiếc thuyền đua bất ngờ bị lật úp khiến 12 vận động viên rơi xuống sông.

Đồng Nai Minh Vương
