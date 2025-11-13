HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 13-11: Ukraine tiết lộ tên lửa vượt trội Tomahawk của Mỹ?

Xuân Mai

(NLĐO) - Ukraine phát triển một tên lửa hành trình mới FP-5 Flamingo, được cho là vượt trội hơn tên lửa Tomahawk của Mỹ ở nhiều khía cạnh.

Tờ The Independent cho hay cải tiến mới này là một tên lửa hành trình có tầm bắn 3.000 km, tốc độ tối đa 900 km/giờ và tải trọng hơn một tấn, đã được sử dụng trong các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Theo tờ báo, tên lửa này do lực lượng vũ trang Ukraine kiểm soát hoàn toàn và không chịu bất kỳ hạn chế nào từ các đối tác phương Tây về việc sử dụng.

Tờ báo cho hay tên lửa Flamingo sử dụng động cơ quạt phản lực thời Liên Xô làm nguồn đẩy, một số động cơ được "thu nhặt từ bãi phế liệu".

Ukraine tiết lộ tên lửa xịn hơn Tomahawk của Mỹ? - Ảnh 1.

Tên lửa hành trình FP-5 Flamingo được cho là vượt trội hơn tên lửa Tomahawk của Mỹ ở nhiều khía cạnh. Ảnh: Hisutton

FP-5 Flamingo có tầm bắn gấp đôi tên lửa Tomahawk của Mỹ và mang theo lượng thuốc nổ gấp đôi nhưng giá thành lại gần như tương đương. 

Lợi thế chính của FP-5 Flamingo là khả năng sử dụng độc lập, khác với việc Anh và Pháp từng hạn chế sử dụng tên lửa hành trình Storm Shadow nhắm vào mục tiêu Nga suốt nhiều tháng, còn Mỹ hạn chế khả năng Ukraine sử dụng tên lửa ATACM của Mỹ tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

The Independent nhấn mạnh Kiev có thể bắn Flamingo vào bất kỳ mục tiêu nào họ muốn mà không bị hạn chế bởi các "đồng minh" của Ukraine. 

Nguyên mẫu tên lửa Flamingo được sơn màu hồng để dễ dàng định vị hơn trong các chuyến bay thử nghiệm.

Trong diễn biến liên quan, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết họ đã phá vỡ âm mưu của Ukraine và Anh nhằm "đánh cắp máy bay chiến đấu MiG-31 được trang bị tên lửa đạn đạo siêu thanh Kinzhal".

Cơ quan này cho biết âm mưu này do Cơ quan tình báo quân sự Ukraine (HUR) phối hợp với Cục tình báo (MI6) của Anh thực hiện.

Theo đài RT, phi công lái MiG-31 cho biết ông đã được một người đàn ông tự giới thiệu là Sergey Lugovsky, nhà nghiên cứu của nhóm điều tra nguồn mở Bellingcat, liên lạc vào năm ngoái. Phi công này cho biết Lugovsky ban đầu tìm kiếm sự tư vấn, sau đó đề nghị trả tiền cho việc đào tẩu.

Sau khi phi công từ chối, một đặc vụ Ukraine dùng tên Aleksandr đã tiếp cận, đề nghị trả 3 triệu USD và một hộ chiếu nước ngoài để đổi lấy việc chỉ đạo máy bay bay qua một căn cứ không quân gần Constanta - Romania.

