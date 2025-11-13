Ukraine cầu cứu G7, Mỹ phản ứng mờ nhạt

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Ukraine cầu cứu G7, Mỹ phản ứng mờ nhạt

Huệ Bình

(NLĐO) – Ngày 12-11, các nhà ngoại giao hàng đầu từ G7 đã gặp bộ trưởng ngoại giao Ukraine tại Canada để thảo luận về việc tăng cường hỗ trợ cho Kiev.

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh Ukraine đang vật lộn với các cuộc không kích của Nga, gây ra tình trạng mất điện luân phiên trên khắp cả nước.

Tại cuộc họp với các nhà ngoại giao hàng đầu từ Nhóm bảy nước công nghiệp phát triển (G7) ở bang Ontario - Canada, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andriy Sybiha đã đưa ra lời kêu gọi khẩn thiết.

Bộ trưởng Sybiha cảnh báo rằng Ukraine đang đối mặt với một "mùa đông rất khó khăn, rất khắc nghiệt" do các cuộc không kích của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng, gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng.

Ông Sybiha nhấn mạnh sự cần thiết phải có sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các đối tác và kêu gọi tăng cường áp lực, cũng như tăng chi phí trừng phạt lên Nga để nhanh chóng chấm dứt xung đột.

G7 “đánh thẳng” vào bên tài trợ Nga, Mỹ lại “mập mờ” - Ảnh 1.

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andriy Sybiha (bên trái) và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tham dự phiên họp G7 về hợp tác quốc phòng ngày 12-11. Ảnh: AP

Bộ trưởng Ngoại giao Canada Anita Anand, chủ trì cuộc họp, tái khẳng định cam kết của G7: "Chúng tôi đang làm bất cứ điều gì cần thiết để hỗ trợ Ukraine".

Các thành viên G7 đã đáp lại bằng một tuyên bố chung cam kết tăng cường các biện pháp kinh tế chống lại Nga.

Ngay lập tức, Canada đã công bố một loạt lệnh trừng phạt mới, nhắm vào 13 cá nhân và 11 thực thể của Nga, bao gồm các đối tượng liên quan đến việc phát triển và triển khai chương trình máy bay không người lái của Moscow.

Về viện trợ trực tiếp, Anh đã cam kết viện trợ khoảng 17 triệu USD để sửa chữa khẩn cấp cơ sở hạ tầng năng lượng, sưởi ấm và cấp nước của Ukraine.

Theo hãng AP, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio không đưa ra sáng kiến mới nào, nhưng tái khẳng định Washington sẽ hợp tác với các đối tác để khuyến khích Nga theo đuổi ngoại giao với Ukraine nhằm đạt được hòa bình bền vững.

Cuộc họp G7 mở rộng lần này (bao gồm 7 nước thành viên cốt lõi cùng với các quốc gia khách mời như Ukraine, Ấn Độ, Hàn Quốc…) diễn ra trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao giữa Mỹ và các đồng minh truyền thống như Canada.

Căng thẳng xoay quanh các vấn đề chi tiêu quốc phòng, thương mại và sự không chắc chắn đối với các kế hoạch ngoại giao của Tổng thống Mỹ Donald Trump, bao gồm cả nỗ lực hòa bình Nga - Ukraine.

Trong một diễn biến liên quan, về phía Nga, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã lên tiếng bình luận về các bài viết trên truyền thông Anh và Ukraine về việc Kiev chính thức đình chỉ đàm phán với Moscow.

Hãng thông tấn TASS dẫn lời bà Zakharova tuyên bố: "Đây là sự thừa nhận rằng chính quyền Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không thực sự mong muốn hòa bình".

Tờ The Times trước đó đã công bố cuộc phỏng vấn với Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Sergey Kislitsa liên quan đến quyết định của Kiev về việc chính thức tạm ngừng đàm phán với Moscow. Các phương tiện truyền thông của Ukraine cũng trích dẫn những lời tương tự từ thứ trưởng ngoại giao.

Trước đó, ông Alexey Polishchuk, Vụ trưởng phụ trách Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) thuộc Bộ Ngoại giao Nga, cho biết Nga sẵn sàng nối lại tiến trình đàm phán ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), và mọi việc đang ở trong tay Ukraine, quốc gia đã "đóng băng" các cuộc đàm phán.

Tin liên quan

UAV Ukraine đánh trúng nhà máy hóa dầu lớn hàng đầu Nga

UAV Ukraine đánh trúng nhà máy hóa dầu lớn hàng đầu Nga

(NLĐO) - Máy bay không người lái Ukraine đã tấn công nhà máy hóa dầu Stavrolen ở TP Budyonnovsk thuộc vùng Stavropol của Nga, dẫn tới các vụ nổ và hỏa hoạn.

Điểm nóng xung đột ngày 12-11: Lính Nga "rẽ sương" vào Pokrovsk, Ukraine đáp trả

(NLĐO) - Giao tranh tại Pokrovsk leo thang khi Nga đưa thêm quân vào đây. Cùng ngày, Ukraine xác nhận tấn công nhà máy lọc dầu ở Saratov và các mục tiêu khác.

Giao tranh Nga – Ukraine nóng rực cả trên bộ và trên biển

(NLĐO) – Ukraine lại tấn công cảng dầu Tuapse của Nga bằng xuồng tự sát không người lái, trong khi đôi bên đưa tin trái ngược về chiến tuyến miền Đông.

Nga - Ukraine trừng phạt viện trợ cơ sở hạ tầng năng lượng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo