Ukraine cầu cứu G7, Mỹ phản ứng mờ nhạt

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh Ukraine đang vật lộn với các cuộc không kích của Nga, gây ra tình trạng mất điện luân phiên trên khắp cả nước.

Tại cuộc họp với các nhà ngoại giao hàng đầu từ Nhóm bảy nước công nghiệp phát triển (G7) ở bang Ontario - Canada, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andriy Sybiha đã đưa ra lời kêu gọi khẩn thiết.

Bộ trưởng Sybiha cảnh báo rằng Ukraine đang đối mặt với một "mùa đông rất khó khăn, rất khắc nghiệt" do các cuộc không kích của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng, gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng.

Ông Sybiha nhấn mạnh sự cần thiết phải có sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các đối tác và kêu gọi tăng cường áp lực, cũng như tăng chi phí trừng phạt lên Nga để nhanh chóng chấm dứt xung đột.

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andriy Sybiha (bên trái) và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tham dự phiên họp G7 về hợp tác quốc phòng ngày 12-11. Ảnh: AP

Bộ trưởng Ngoại giao Canada Anita Anand, chủ trì cuộc họp, tái khẳng định cam kết của G7: "Chúng tôi đang làm bất cứ điều gì cần thiết để hỗ trợ Ukraine".

Các thành viên G7 đã đáp lại bằng một tuyên bố chung cam kết tăng cường các biện pháp kinh tế chống lại Nga.

Ngay lập tức, Canada đã công bố một loạt lệnh trừng phạt mới, nhắm vào 13 cá nhân và 11 thực thể của Nga, bao gồm các đối tượng liên quan đến việc phát triển và triển khai chương trình máy bay không người lái của Moscow.

Về viện trợ trực tiếp, Anh đã cam kết viện trợ khoảng 17 triệu USD để sửa chữa khẩn cấp cơ sở hạ tầng năng lượng, sưởi ấm và cấp nước của Ukraine.

Theo hãng AP, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio không đưa ra sáng kiến mới nào, nhưng tái khẳng định Washington sẽ hợp tác với các đối tác để khuyến khích Nga theo đuổi ngoại giao với Ukraine nhằm đạt được hòa bình bền vững.

Cuộc họp G7 mở rộng lần này (bao gồm 7 nước thành viên cốt lõi cùng với các quốc gia khách mời như Ukraine, Ấn Độ, Hàn Quốc…) diễn ra trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao giữa Mỹ và các đồng minh truyền thống như Canada.

Căng thẳng xoay quanh các vấn đề chi tiêu quốc phòng, thương mại và sự không chắc chắn đối với các kế hoạch ngoại giao của Tổng thống Mỹ Donald Trump, bao gồm cả nỗ lực hòa bình Nga - Ukraine.

Trong một diễn biến liên quan, về phía Nga, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã lên tiếng bình luận về các bài viết trên truyền thông Anh và Ukraine về việc Kiev chính thức đình chỉ đàm phán với Moscow.

Hãng thông tấn TASS dẫn lời bà Zakharova tuyên bố: "Đây là sự thừa nhận rằng chính quyền Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không thực sự mong muốn hòa bình".

Tờ The Times trước đó đã công bố cuộc phỏng vấn với Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Sergey Kislitsa liên quan đến quyết định của Kiev về việc chính thức tạm ngừng đàm phán với Moscow. Các phương tiện truyền thông của Ukraine cũng trích dẫn những lời tương tự từ thứ trưởng ngoại giao.

Trước đó, ông Alexey Polishchuk, Vụ trưởng phụ trách Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) thuộc Bộ Ngoại giao Nga, cho biết Nga sẵn sàng nối lại tiến trình đàm phán ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), và mọi việc đang ở trong tay Ukraine, quốc gia đã "đóng băng" các cuộc đàm phán.