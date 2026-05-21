Lao động

Công tác dân số tác động đến sức khỏe, tâm lý và năng suất lao động

Thanh Nga

(NLĐO) - Chương trình nhằm trang bị các kiến thức chuyên sâu và kỹ năng truyền thông, giúp cán bộ nữ công thực hiện tốt vai trò

Ngày 21-5, LĐLĐ TPHCM đã tổ chức hội nghị tập huấn chuyên đề "Luật Dân số và các vấn đề dân số"; Truyền thông tư vấn "Chăm sóc sức khỏe sinh sản" cho cán bộ nữ công; chăm lo nữ đoàn viên, CNVC-LĐ bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo trên địa bàn Thành phố.

Công tác dân số tác động đến sức khỏe, tâm lý và năng suất lao động - Ảnh 1.

Đại biểu tham gia hội nghị tập huấn

Hội nghị được triển khai dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến. Tại điểm cầu chính có sự tham dự của 450 cán bộ là chủ tịch, phó chủ tịch, trưởng ban nữ công, cán bộ phụ trách công tác nữ công, đoàn viên, người lao động Công đoàn phường, xã, Công đoàn cơ sở trực thuộc Tổ công tác quản lý địa bàn số 1, 2, 3, 7, Tổ công tác quản lý Công đoàn khu chế xuất - khu công nghiệp.

Tại chương trình, đại biểu đã được nghe các báo cáo viên phổ biến một số nội dung của Luật Dân số; được trang bị các kiến thức chuyên sâu và kỹ năng truyền thông về sức khỏe sinh sản giúp cán bộ nữ công thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của lao động nữ, từng bước nâng cao vai trò của tổ chức Công đoàn trong công tác dân số và phát triển tại cơ sở.

Công tác dân số tác động đến sức khỏe, tâm lý và năng suất lao động - Ảnh 2.

Báo cáo viên Trần Thị Ngọc Yến, Trưởng phòng Dân số, Chi cục Dân số Thành phố, chia sẻ tại hội nghị

"Công tác dân số không đơn thuần là những con số thống kê, mà là yếu tố quan trọng quyết định đến sức khỏe, tâm lý và năng suất lao động của đoàn viên. Một tổ chức Công đoàn vững mạnh phải được xây dựng từ những gia đình đoàn viên khỏe mạnh, ấm no và hạnh phúc. Đầu tư cho công tác dân số chính là đầu tư cho nền tảng con người, tạo tiền đề để bảo vệ quyền lợi và chăm lo toàn diện cho người lao động tại cơ sở" - Báo cáo viên Trần Thị Ngọc Yến - Trưởng phòng Dân số, Chi cục Dân số Thành phố nhấn mạnh.

Cũng tại hội nghị, với tinh thần đồng hành và sẻ chia, LĐLĐ TPHCM đã trao 50 phần quà (mỗi phần gồm 2 triệu đồng và quà tặng) tới các nữ đoàn viên, người lao động đang không may mắc phải những căn bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo, qua đó tiếp thêm động lực chiến thắng bệnh tật, tiếp tục vững bước trong công việc và cuộc sống.

