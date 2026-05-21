Công đoàn xã Bình Hưng, TPHCM: Chăm lo đoàn viên bị tai nạn lao động

Hưởng ứng Tháng Công nhân lần thứ 18 và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2026, Công đoàn xã Bình Hưng, TPHCM vừa phối hợp Phòng Văn hóa - Xã hội xã tổ chức đoàn đến thăm hỏi, động viên và trao quà cho đoàn viên - lao động bị tai nạn lao động trên địa bàn.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên - lao động có hoàn cảnh khó khăn do tai nạn lao động; đồng thời thể hiện sự quan tâm, đồng hành của cấp ủy, chính quyền địa phương và tổ chức Công đoàn đối với lực lượng lao động trên địa bàn xã.

Đại diện Công đoàn xã Bình Hưng và Phòng Văn hóa - Xã hội xã thăm hỏi, trao quà động viên đoàn viên bị tai nạn lao động trên địa bàn



Trong đợt này, đoàn đã trao 4 phần quà cho đoàn viên - lao động bị tai nạn lao động, mỗi phần trị giá 1,8 triệu đồng gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm thiết yếu. Tại các gia đình đến thăm, đại diện Công đoàn xã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, việc làm, thu nhập và đời sống sinh hoạt của người lao động sau tai nạn; đồng thời động viên các trường hợp giữ vững tinh thần, tích cực điều trị, vượt qua khó khăn để sớm ổn định cuộc sống.

Những phần quà thiết thực, ý nghĩa tiếp thêm động lực tinh thần cho đoàn viên - lao động vượt qua giai đoạn khó khăn

Bên cạnh công tác chăm lo, chương trình còn là dịp tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đoàn viên, CNVC-LĐ và người sử dụng lao động về công tác an toàn, vệ sinh lao động; ý thức phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hướng tới xây dựng môi trường làm việc an toàn, lành mạnh tại cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp.

Thời gian tới, Công đoàn xã Bình Hưng cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp triển khai thêm nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho đoàn viên - lao động, đặc biệt là các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp; qua đó góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trên địa bàn.