Học Bác tinh thần trách nhiệm, sáng tạo

Ngày 19-5, tại Hà Nội, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời biểu dương 43 tập thể, 88 cá nhân tiêu biểu. Trong số các cá nhân được tuyên dương có ông Đỗ Thanh Nam - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty CP Cao su Sa Thầy, tỉnh Quảng Ngãi (thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam).

Nêu gương trong công việc

Là người đứng đầu đơn vị, ông Đỗ Thanh Nam cho rằng học Bác là làm mọi việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Với suy nghĩ đó, ông luôn nêu gương, quyết đoán trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào sự phát triển của doanh nghiệp (DN).

Ông Đỗ Thanh Nam (bìa phải) đi kiểm tra vườn cây

Điển hình là việc ông chỉ đạo quyết liệt, tạo bước đột phá trong dự án xây dựng Nhà máy Chế biến mủ của công ty. "Tôi kiên quyết với những nhà thầu thi công chậm tiến độ hoặc chất lượng không bảo đảm. Đồng thời, yêu cầu bộ phận tư vấn, giám sát thực hiện nghiêm nhiệm vụ, thường xuyên báo cáo diễn biến và chất lượng từng hạng mục" - ông Nam cho biết.

Nhờ vậy, dù mới đi vào hoạt động chưa lâu nhưng sản phẩm của nhà máy luôn đạt chất lượng cao, được thị trường trong và ngoài nước tiêu thụ với giá tốt, mang lại lợi nhuận đáng kể cho công ty.

Ông Nam cũng luôn tìm kiếm giải pháp mới nhằm nâng cao uy tín và năng lực cạnh tranh cho DN. Tiêu biểu là việc trực tiếp tham gia xây dựng mô hình giống sản xuất thử, định hướng bộ giống cao su phù hợp điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng từng tiểu vùng. Qua đó, chu kỳ tái canh có được giống cây năng suất cao, phù hợp thực tế địa phương. Bên cạnh đó, ông còn chỉ đạo bộ phận chuyên môn quy hoạch, tạo điều kiện để người lao động (NLĐ) phát triển kinh tế phụ, cải thiện thu nhập và an tâm gắn bó với công việc.

Không chỉ bảo đảm tiền lương, phúc lợi, công ty còn đặc biệt quan tâm chăm sóc sức khỏe, cải thiện điều kiện làm việc, loại bỏ nguy cơ gây bệnh nghề nghiệp và thực hiện đầy đủ chế độ nặng nhọc, độc hại cho NLĐ. Hằng năm, công ty tổ chức khám sức khỏe cho tập thể lao động với kinh phí hơn 2 tỉ đồng.

Ông Nam cũng rất chú trọng công tác đào tạo. Theo ông Tạ Thúc Bình, Chủ tịch Công đoàn công ty, thời gian qua ban lãnh đạo DN đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao tay nghề cho NLĐ thông qua các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, giúp công nhân (CN) đáp ứng yêu cầu sản xuất trong tình hình mới.

Đặc biệt, công ty chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ tại chỗ, quan tâm cán bộ nữ và cán bộ là người dân tộc thiểu số, tạo động lực để NLĐ phấn đấu, phát triển. "Sự quan tâm và đồng hành của ban lãnh đạo công ty, trong đó có ông Nam, đã giúp NLĐ có việc làm ổn định, thu nhập và đời sống từng bước được nâng lên" - ông Bình nói.

Không ngừng sáng tạo

Chị Nguyễn Thị Ngân - Nhóm trưởng xử lý nước thải, Nhà máy Chế biến 30/4, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long - cũng là một trong những điển hình học tập và làm theo lời Bác được Tổng LĐLĐ Việt Nam tuyên dương.

Chị Ngân bày tỏ: "Là kỹ sư trẻ, tôi học Bác ở tinh thần chủ động trong công việc, không ngừng học tập, sáng tạo và sẵn sàng chia sẻ". Điều đó được chị thể hiện xuyên suốt gần 9 năm gắn bó với đơn vị.

Chị Nguyễn Thị Ngân đang kiểm tra sinh khối trùn quế

Từ vị trí CN, nay chị đã trở thành nhóm trưởng, trực tiếp quản lý và vận hành hệ thống xử lý nước thải của nhà máy, bảo đảm hoạt động liên tục, ổn định, không để xảy ra sự cố môi trường.

Trong quá trình làm việc, chị luôn tìm tòi, nghiên cứu giải pháp nhằm tiết giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả hoạt động. Nhiều sáng kiến hữu ích đã ra đời, tiêu biểu là đề tài xử lý nước thải không sử dụng hóa chất và tái chế phục vụ nuôi trùn quế.

Đề tài sau khi áp dụng tại nhà máy đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, với lợi nhuận khoảng 922 triệu đồng/năm; đồng thời giảm ảnh hưởng đến sức khỏe NLĐ do không còn thường xuyên tiếp xúc hóa chất.

Một sáng kiến khác là tận dụng nguồn nước thải giàu dinh dưỡng từ hệ thống xử lý nước thải mủ khối để bổ sung cho hệ thống xử lý nước thải mủ ly tâm. Giải pháp này giúp giảm sử dụng hóa chất ethanol công nghiệp, hạn chế mùi hôi và tiết kiệm cho nhà máy hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Không chỉ tích cực tham gia phong trào thi đua, sáng tạo do Công đoàn và Đoàn Thanh niên phát động, chị Ngân còn tâm huyết với các hoạt động an sinh xã hội.

Với vai trò Bí thư Chi đoàn nhà máy, chị đã tham mưu và tổ chức nhiều mô hình thiết thực gắn với học tập và làm theo Bác, hướng về cộng đồng và NLĐ có hoàn cảnh khó khăn như chương trình "Tết vì người nghèo", trao khoảng 50 phần quà mỗi năm cho CN khó khăn; các công trình "Thùng rác xanh tái chế", "Trồng cây thanh niên", "Ngày thứ bảy tình nguyện", "Chủ nhật xanh"...

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh từ các phong trào thi đua đã xuất hiện hàng vạn tấm gương tiêu biểu. 131 tập thể, cá nhân xuất sắc được Tổng LĐLĐ Việt Nam tuyên dương là những bông hoa đẹp trong vườn hoa học tập và làm theo Bác, minh chứng sinh động cho chân lý giản dị mà sâu sắc: những điều lớn lao luôn bắt đầu từ việc làm bình dị, thiết thực và đầy trách nhiệm.

Được tập thể người lao động quý mến Điều khiến ông Đỗ Thanh Nam được tập thể NLĐ quý mến là ông luôn lắng nghe, tiếp thu ý kiến thông qua đối thoại và nỗ lực nâng cao đời sống cho CN. Theo ông, công ty có đến 77% lao động là người dân tộc thiểu số, sinh sống và làm việc chủ yếu ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới nên ngoài chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, DN còn không ngừng nâng cao chính sách chăm lo.



