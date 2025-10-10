HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Bảo đảm an toàn những chuyến bay cứu trợ khẩn cấp

Dương Ngọc

(NLĐO)- Hoạt động điều hành bay cứu trợ nhân đạo khẳng định năng lực của Quản lý bay bảo đảm an toàn tuyệt đối cho mọi chuyến bay trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Trước tình hình mưa lũ nghiêm trọng do hoàn lưu bão số 11 gây ra tại các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên và nhiều địa phương miền núi phía Bắc, giao thông đường bộ bị chia cắt, nhiều khu vực bị cô lập và ngập sâu, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đã khẩn trương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, đặc biệt là Công ty Quản lý bay miền Bắc, phối hợp chặt chẽ với Quân chủng Phòng không - Không quân trong công tác bảo đảm điều hành bay an toàn tuyệt đối cho các chuyến bay cứu trợ nhân đạo.

Công tác điều hành những chuyến bay cứu trợ có gì đặc biệt? - Ảnh 1.

Trực thăng Trung đoàn 916 chở hàng cứu trợ đi Lạng Sơn

Riêng trong ngày 8-10, các đơn vị điều hành bay thuộc VATM đã phối hợp hiệu quả để bảo đảm an toàn cho 14 lượt cất cánh - hạ cánh của các chuyến bay trực thăng vận chuyển hàng cứu trợ từ các sân bay Hòa Lạc, Kép và Gia Lâm tới những địa bàn bị cô lập ở Cao Bằng, Thái Nguyên và Lạng Sơn.

Các chuyến bay do Lữ đoàn Không quân 918 và Trung đoàn Không quân 916 thực hiện đã mang theo hàng chục tấn hàng hóa thiết yếu gồm lương thực, thuốc men, nước sạch, áo phao và nhu yếu phẩm, được vận chuyển đến những khu vực mà phương tiện mặt đất không thể tiếp cận do nước lũ dâng cao.

Công tác điều hành những chuyến bay cứu trợ có gì đặc biệt? - Ảnh 2.

Trực thăng cất cánh cứu trợ người dân vùng lũ Lạng Sơn.

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng, sáng 8-10, ba trực thăng Mi-171 và Mi-17 của Quân chủng Phòng không - Không quân đã cất cánh từ sân bay Gia Lâm, mang theo hơn 4 tấn hàng cứu trợ đến các xã bị chia cắt hoàn toàn tại Lạng Sơn và Cao Bằng. Trong điều kiện địa hình bị ngập sâu và thời tiết xấu, nhiều chuyến bay buộc phải thả hàng từ trên không, đòi hỏi công tác phối hợp hiệp đồng và cung cấp thông tin dẫn đường phải được thực hiện chính xác, an toàn tuyệt đối.

Là cơ quan chịu trách nhiệm điều hành hoạt động bay dân dụng và quân sự trong vùng trời được phân công quản lý, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đã chủ động triển khai, điều phối đồng bộ giữa các Trung tâm Kiểm soát không lưu khu vực, các cơ quan khí tượng hàng không, cùng Ban chỉ huy bay tại các sân bay Hòa Lạc, Kép, Gia Lâm để bảo đảm an toàn, thông suốt cho các chuyến bay đặc biệt này.

Công tác điều hành những chuyến bay cứu trợ có gì đặc biệt? - Ảnh 3.

Kíp trực điều hành bay tại Trung tâm Kiểm soát đường dài Hà Nội

Các Kiểm soát viên không lưu tại Trung tâm Kiểm soát Đường dài Hà Nội (ACC Hà Nội), Trung tâm Kiểm soát Tiếp cận - tại sân Nội Bài (APP Nội Bài) và các Trạm kiểm soát bay tiền phương luôn bám sát tình hình thực tế, cập nhật liên tục thông tin khí tượng và điều kiện không lưu, điều phối luồng không lưu linh hoạt, hỗ trợ tối đa cho tổ bay trong điều kiện mưa lớn, mây thấp và tầm nhìn hạn chế.

Thực hiện nhiệm vụ với những chuyến bay cứu trợ thể hiện tinh thần trách nhiệm, năng lực chuyên môn và sự tận tâm của đội ngũ người làm công tác Quản lý bay Việt Nam trong những thời khắc khẩn cấp. Mỗi chỉ đạo điều hành chính xác, mỗi thông tin dẫn hướng kịp thời, mỗi phối hợp nhịp nhàng giữa lực lượng không lưu và không quân đều góp phần đưa "Đường bay nhân đạo" đến với đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, vì cộng đồng của ngành hàng không Việt Nam.

