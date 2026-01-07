HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Quyết sách mới nâng cao đáng kể đời sống cho nhân viên y tế

Tin-ảnh- clip: Hồng Đào

(NLĐO)-Các quy định mới về lương, phụ cấp được kỳ vọng sẽ cải thiện đáng kể thu nhập, ổn định đời sống cho nhân viên y tế, giữ nguồn nhân lực chất lượng cao

Nghị quyết 261 năm 2025 của Quốc hội đã chính thức có hiệu lực từ ngày 1-1-2026, trong đó quy định nhiều cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá cho nhân viên y tế trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân.

Theo đó, bác sĩ y khoa, bác sĩ y học cổ truyền, bác sĩ răng hàm mặt, bác sĩ y học dự phòng, dược sĩ được xếp lương từ bậc 2 khi được tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp tương ứng cho đến khi có quy định mới về tiền lương.

Trường hợp nào nhân viên y tế được hưởng 100% phụ cấp ưu đãi nghề? - Ảnh 1.

Bác sĩ y khoa, bác sĩ y học cổ truyền, bác sĩ răng hàm mặt, bác sĩ y học dự phòng, dược sĩ được xếp lương từ bậc 2 khi được tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp tương ứng

Ngoài thay đổi quy định về tiền lương, Nghị quyết 261 cũng quy định mức phụ cấp ưu đãi nghề đối với người làm việc trong lĩnh vực y tế. Cụ thể:

Hưởng 100% phụ cấp ưu đãi nghề đối với người thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế trong các lĩnh vực có tính chất nặng nhọc, độc hại, nguy cơ rủi ro cao, gồm: Tâm thần, pháp y, pháp y tâm thần, hồi sức – cấp cứu và giải phẫu bệnh.

Đây là những chuyên ngành đòi hỏi cường độ làm việc lớn, áp lực tâm lý cao và trình độ chuyên môn sâu, song trước đây chế độ đãi ngộ chưa thực sự tương xứng.

Cùng mức phụ cấp ưu đãi nghề 100% còn được áp dụng đối với nhân viên y tế làm việc tại trạm y tế cấp xã và các cơ sở y tế dự phòng, làm việc tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; vùng kinh tế – xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn; khu vực biên giới, hải đảo.

Người thường xuyên và trực tiếp làm chuyên môn y tế tại trạm y tế cấp xã, cơ sở y tế dự phòng đối với khu vực vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo.

Phụ cấp ưu đãi nghề 70% nếu làm việc tại các địa bàn còn lại.

Không áp dụng điều kiện về thời gian công tác theo quy định của pháp luật về viên chức khi tiếp nhận người vào làm viên chức tại trạm y tế cấp xã nếu đáp ứng các điều kiện như:

Có giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận. Cam kết bằng văn bản về làm việc tại trạm y tế cấp xã ít nhất 5 năm; người được tiếp nhận vào làm viên chức theo quy định trên không làm đủ 5 năm thì bị buộc thôi việc theo quy định của pháp luật về viên chức; ưu tiên về đất đai, thuế, tài chính trong lĩnh vực y tế.

Cùng hưởng mức phụ cấp ưu đãi nghề 70% còn có các trường hợp theo quy định tại Điều 3 Nghị định 56/2011/NĐ-CP và có cụm từ bị thay thế bởi khoản 7 Điều 147 Nghị định 96/2023/NĐ-CP. Cụ thể, nhân viên y tế hưởng 70% phụ cấp ưu đãi nghề đối với trường hợp công chức, viên chức thường xuyên, trực tiếp làm các công việc: Xét nghiệm, khám, điều trị, chăm sóc người bệnh HIV/AIDS, phong.

Hưởng mức phụ cấp 60% đối với công chức, viên chức thường xuyên, trực tiếp làm các công việc sau đây: Khám, điều trị, chăm sóc người bệnh truyền nhiễm; xét nghiệm, phòng chống bệnh truyền nhiễm; kiểm dịch y tế biên giới.

Trường hợp nào nhân viên y tế được hưởng 100% phụ cấp ưu đãi nghề? - Ảnh 2.

Các quy định mới về lương, phụ cấp được kỳ vọng sẽ cải thiện đáng kể thu nhập, ổn định đời sống cho nhân viên y tế, giữ nguồn nhân lực chất lượng cao

Mức phụ cấp 50% áp dụng đối với công chức, viên chức thường xuyên, trực tiếp khám, điều trị, chăm sóc, phục vụ người bệnh gây mê hồi sức, điều trị tích cực, nhi, chống độc, bỏng và da liễu.

Mức phụ cấp 40% áp dụng đối với công chức, viên chức thường xuyên, trực tiếp làm các công việc sau đây: Làm chuyên môn y tế dự phòng; xét nghiệm; khám bệnh, chữa bệnh;  kiểm soát nhiễm khuẩn, chăm sóc người bệnh, phục hồi chức năng; giám định y khoa; y dược cổ truyền; dược, mỹ phẩm; an toàn vệ sinh thực phẩm, thiết bị y tế; sức khỏe sinh sản tại các cơ sở sự nghiệp y tế công lập và tại các cơ sở điều dưỡng thương binh, bệnh binh, người khuyết tật đặc biệt (trừ các trường hợp được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề y tế ở mức 70%, 60% và 50%).

Mức phụ cấp 30% áp dụng đối với công chức, viên chức sau đây: Công chức, viên chức thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế để thực hiện các công việc: Truyền thông giáo dục sức khỏe; dân số - kế hoạch hóa gia đình; công chức, viên chức quản lý, phục vụ không trực tiếp làm chuyên môn y tế tại các cơ sở, viện, bệnh viện chuyên khoa, các trung tâm: HIV/AIDS, phong, lao, tâm thần, giải phẫu bệnh lý, pháp y.

nguồn nhân lực chất lượng cao quy định mới nhân viên y tế phụ cấp ưu đãi
