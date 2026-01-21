HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Hành động ý nghĩa của nữ nhân viên y tế ở Quảng Trị

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Bệnh nhân được cứu sống tại Bệnh viện Việt Nam - Cuba Đồng Hới nhờ đội ngũ y bác sĩ phẫu thuật khẩn cấp và nữ nhân viên y tế hiến máu tình nguyện.

Hành động khẩn cấp của nhân viên y tế Quảng Trị cứu sống bệnh nhân tai nạn - Ảnh 1.

Điều dưỡng Nguyễn Thị Bờ - công tác tại Khoa Nhi, là người nhanh chóng đăng ký hiến máu để kịp thời truyền cho bệnh nhân.

Ngày 21-1, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới (Quảng Trị) cho biết đã cứu sống một nam bệnh nhân đa chấn thương nguy kịch do tai nạn giao thông, trong bối cảnh nguồn máu dự trữ của bệnh viện cạn kiệt.

Khoảng 14 giờ ngày 20-1, Khoa Cấp cứu tiếp nhận bệnh nhân Đ.M.C. (54 tuổi, trú xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị) trong tình trạng sốc mất máu, đa chấn thương nặng. Kết quả thăm khám và chụp cắt lớp vi tính cho thấy bệnh nhân bị chấn thương sọ não, gãy xương đòn và vỡ lách độ IV - tổn thương đe dọa tính mạng.

Trước diễn biến nguy kịch, ê kíp điều trị quyết định vừa hồi sức tích cực, truyền máu, vừa khẩn trương phẫu thuật cắt lách. Tuy nhiên, thời điểm này, ngân hàng máu của bệnh viện không còn đủ máu phục vụ cấp cứu.

Trong tình huống khẩn cấp, bệnh viện đã kêu gọi nhân viên y tế hiến máu tại chỗ. Điều dưỡng Nguyễn Thị Bờ - công tác tại Khoa Nhi, là người nhanh chóng đăng ký hiến máu để kịp thời truyền cho bệnh nhân.

Ca phẫu thuật do Khoa Ngoại Tổng hợp phối hợp với Khoa Gây mê - Hồi sức thực hiện, vừa mổ vừa truyền máu liên tục. Bệnh nhân được truyền tổng cộng 4 đơn vị hồng cầu khối và 2 đơn vị huyết tương tươi đông lạnh.

Sau phẫu thuật, người bệnh qua cơn nguy kịch và tiếp tục được theo dõi, điều trị các tổn thương phối hợp.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới, ca cấp cứu thành công nhờ sự phối hợp khẩn trương của ê kíp điều trị và tinh thần sẵn sàng hiến máu cứu người của nhân viên y tế trong tình huống thiếu nguồn máu dự trữ.

Tin liên quan

Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới phát thông cáo về ca bệnh hiếm gặp gây tử vong

Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới phát thông cáo về ca bệnh hiếm gặp gây tử vong

(NLĐO) - Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới cho biết bệnh nhân mắc hội chứng Down, tim bẩm sinh tử vong do ca bệnh hiếm, diễn biến nặng dù đã cấp cứu tích cực.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới có Phó Giám đốc 45 tuổi

(NLĐO) - Ông Đoàn Nguyên Hồng (45 tuổi), Trưởng Phòng Tài chính - Kế toán được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới.

Ca cấp cứu sinh tử vừa diễn ra ở Bệnh viện Việt Nam - Cuba Đồng Hới

(NLĐO) - Một ca cấp cứu sinh tử diễn ra tại Bệnh viện Việt Nam - Cuba Đồng Hới (Quảng Trị) khi nam công nhân bị đinh bắn xuyên bụng, găm thủng ruột non.

Quảng Trị tai nạn giao thông hiến máu cứu người bệnh viện cuba đồng hới BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT NAM CUBA cấp cứu bệnh nhân nguy kịch Nguyễn Thị Bờ
    Thông báo