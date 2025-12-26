Công trình chống sạt lở ở Khe Sanh "chạy nước rút", người dân vui mừng trở về nhà

Chiều 26-12, công trường thi công công trình chống sạt lở ở khu dân cư đường Hùng Vương, thôn 3A, xã Khe Sanh (tỉnh Quảng Trị) đang vào giai đoạn "chạy nước rút", phấn đấu hoàn thành ngày 31-12 theo tinh thần "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc.

Trong ngày, lực lượng quân sự, công an và chính quyền địa phương đã hỗ trợ, giúp đỡ người dân khu vực sạt lở di chuyển vật dụng sinh hoạt, dọn dẹp, vệ sinh lại nhà cửa. Các hộ dân bị ảnh hưởng đã bắt đầu trở về nhà trong sự phấn khởi, vui mừng.

Ông Phan Phong Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, theo dõi, kiểm tra việc thi công công trình chống sạt lở ở Khe Sanh trong ngày 26-12

Hiện trường thi công chông trình chống sạt lở ở Khe Sanh

Đến nay, các đơn vị thi công đã hoàn thành đắp đất gia cố đến cao trình thiết kế đỉnh kè, xử lý dứt điểm sự cố sụt trượt, đảm bảo an toàn cho các hộ dân khắc phục, sửa chữa nhà ở.

Trong ngày 26-12, các đơn vị thi công hoàn thiện khối lượng đắp đất, mái taluy, hệ thống thoát nước mặt để thu gom nước trong khu dân cư, hệ thống xử lý các khu vệ sinh và tiếp tục thi công xếp rọ đá ổn định chân kè.

Lãnh đạo UBND xã Khe Sanh cho biết sau hơn 10 ngày triển khai, công trình chống sạt lở nêu trên đã đảm bảo điều kiện để người dân quay lại sinh sống.

Dưới đây là những hình ảnh phóng viên Báo Người Lao Động ghi nhận tại hiện trường:

Lực lượng quân đội, công an hỗ trợ di chuyển đồ đạc, dọn dẹp nhà cửa để người dân vùng sạt lở trở về

Trước đó, ngày 16 và 17-11, mưa đặc biệt lớn tại vùng núi phía Tây Quảng Trị khiến ta-luy phía sau khu dân cư đường Hùng Vương, xã Khe Sanh bị sạt xuống sâu 15 m, kéo dài 170 m, rộng khoảng 30 m, ảnh hưởng diện tích 5.000 m². Đất trôi lấn gần 1 m vào móng nhà, làm hư hỏng nặng 2 căn nhà và gây nứt, sụt lún 10 căn còn lại. Sau khi sự việc xảy ra, toàn bộ 12 hộ dân đã được sơ tán khẩn cấp đến nơi an toàn.







