Chiều 17-11, lãnh đạo UBND xã Khe Sanh (tỉnh Quảng Trị), cho biết chính quyền địa phương đang phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức sơ tán khẩn cấp người dân và tài sản khỏi khu vực đang xảy ra sạt lở nguy hiểm.

Hiện trường khu vực sạt lở nguy hiểm ở khối 3A, xã Khe Sanh

Một số công trình bị kéo sập. Ảnh: Cư Nguyễn

Người dân di dời tài sản đến nơi an toàn

Khu vực nguy hiểm đang được rào chắn, cảnh báo nguy hiểm

Khu vực sạt lở nguy hiểm ở khối 3A, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị. Clip: Anh Nguyễn

Vào trưa cùng ngày, nửa sau ngôi nhà của bà N.N.B.T (khối 3A, xã Khe Sanh) bị sập vì sạt lở, rất may không có thiệt hại về người. Tại hiện trường, một số công trình, tài sản của hộ dân này đã bị trượt, kéo xuống vực.

Nhận được thông tin, UBND xã Khe Sanh đã huy động lực lượng đến hỗ trợ di dời tài sản, đồng thời lập rào chắn cảnh báo nguy hiểm.

Chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã tiến hành sơ tán khẩn cấp 11 hộ dân với khoảng 45 nhân khẩu khỏi khu vực sạt lở nguy hiểm nêu trên để đảm bảo an toàn.

Trong 12 giờ qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có mưa to đến rất to. Đến trưa cùng ngày, mưa lớn đã khiến 190 hộ dân với 644 nhân khẩu bị ngập, hơn 4.490 hộ bị mất điện. Tỉnh này đã di dời, sơ tán 217 hộ với 813 nhân khẩu đến nơi an toàn.



