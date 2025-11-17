HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Khe Sanh xuất hiện điểm sạt lở đặc biệt nguy hiểm, sơ tán khẩn cấp nhiều hộ dân

Đ.Nghĩa

(NLĐO) - Nhiều công trình và tài sản của người dân đã bị trượt xuống vực, cơ quan chức năng đã sơ tán khẩn cấp nhiều người dân khỏi vùng nguy hiểm

Chiều 17-11, lãnh đạo UBND xã Khe Sanh (tỉnh Quảng Trị), cho biết chính quyền địa phương đang phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức sơ tán khẩn cấp người dân và tài sản khỏi khu vực đang xảy ra sạt lở nguy hiểm.

Xuất hiện điểm sạt lở cực kỳ nguy hiểm ở Khe Sanh, sơ tán khẩn cấp nhiều hộ dân - Ảnh 1.

Hiện trường khu vực sạt lở nguy hiểm ở khối 3A, xã Khe Sanh

Xuất hiện điểm sạt lở cực kỳ nguy hiểm ở Khe Sanh, sơ tán khẩn cấp nhiều hộ dân - Ảnh 2.

Xuất hiện điểm sạt lở cực kỳ nguy hiểm ở Khe Sanh, sơ tán khẩn cấp nhiều hộ dân - Ảnh 3.

Một số công trình bị kéo sập. Ảnh: Cư Nguyễn

Xuất hiện điểm sạt lở cực kỳ nguy hiểm ở Khe Sanh, sơ tán khẩn cấp nhiều hộ dân - Ảnh 4.

Xuất hiện điểm sạt lở cực kỳ nguy hiểm ở Khe Sanh, sơ tán khẩn cấp nhiều hộ dân - Ảnh 5.

Người dân di dời tài sản đến nơi an toàn

Xuất hiện điểm sạt lở cực kỳ nguy hiểm ở Khe Sanh, sơ tán khẩn cấp nhiều hộ dân - Ảnh 6.

Khu vực nguy hiểm đang được rào chắn, cảnh báo nguy hiểm

Khu vực sạt lở nguy hiểm ở khối 3A, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị. Clip: Anh Nguyễn

Vào trưa cùng ngày, nửa sau ngôi nhà của bà N.N.B.T (khối 3A, xã Khe Sanh) bị sập vì sạt lở, rất may không có thiệt hại về người. Tại hiện trường, một số công trình, tài sản của hộ dân này đã bị trượt, kéo xuống vực.

Nhận được thông tin, UBND xã Khe Sanh đã huy động lực lượng đến hỗ trợ di dời tài sản, đồng thời lập rào chắn cảnh báo nguy hiểm.

Chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã tiến hành sơ tán khẩn cấp 11 hộ dân với khoảng 45 nhân khẩu khỏi khu vực sạt lở nguy hiểm nêu trên để đảm bảo an toàn.

Trong 12 giờ qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có mưa to đến rất to. Đến trưa cùng ngày, mưa lớn đã khiến 190 hộ dân với 644 nhân khẩu bị ngập, hơn 4.490 hộ bị mất điện. Tỉnh này đã di dời, sơ tán 217 hộ với 813 nhân khẩu đến nơi an toàn.


Chưa thể tiếp tục tìm 3 người mất tích, người dân ở Đà Nẵng chạy lũ "tập 5"

Chưa thể tiếp tục tìm 3 người mất tích, người dân ở Đà Nẵng chạy lũ "tập 5"

(NLĐO) – Đồn Biên phòng Ga Ry – TP Đà Nẵng nhận đỡ đầu cho 2 cháu bé là con của 2 vợ chồng công an viên bị mất tích trong vụ sạt lở ở xã Hùng Sơn.

Vụ sạt lở đèo làm 6 người chết, 19 người bị thương: Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương cứu hộ, cứu nạn

(NLĐO) - Thủ tướng Chính phủ có công điện 218 ngày 16-11 về khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở đất tại đèo Khánh Lê thuộc xã Nam Vĩnh Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

Khu công nghiệp Du Long chìm trong biển nước, 6.000 công nhân phải nghỉ việc

(NLĐO) - Nước đổ về ồ ạt làm Khu công nghiệp (KCN) Du Long (Khánh Hòa) chìm trong biển nước, giao thông chia cắt

