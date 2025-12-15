HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Quảng Trị quyết tâm hoàn thành công trình chống sụt trượt ở Khe Sanh vào ngày 31-12

Đức Nghĩa

(NLĐO) - Tỉnh Quảng Trị phối hợp với Quân khu 4, Binh đoàn 12 triển khai công trình chống sụt trượt ở Khe Sanh và quyết tâm hoàn thành vào ngày 31-12

Chiều 15-12, tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ khởi công công trình chống sụt trượt tại khu dân cư đường Hùng Vương (thôn 3A, xã Khe Sanh) trong "Chiến dịch Quang Trung" xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các gia đình bị thiệt hại do thiên tai. 

Công trình chống sụt trượt tại khu dân cư đường Hùng Vương có tổng mức đầu tư 18 tỉ đồng, do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư; Lữ đoàn 384, Binh đoàn 12 thi công. Công trình nhằm ngăn chặn và khắc phục tình trạng sụt trượt đất, đảm bảo an toàn cho người dân khu vực bị ảnh hưởng.

Quảng Trị hoàn thành công trình chống sụt trượt ở Khe Sanh vào 31 - 12 - Ảnh 1.

Tỉnh Quảng Trị khởi công công trình khẩn cấp chống sụt trượt tại xã Khe Sanh

Quảng Trị hoàn thành công trình chống sụt trượt ở Khe Sanh vào 31 - 12 - Ảnh 2.

Tỉnh Quảng Trị quyết tâm hoàn thành công trình vào ngày 31-12, sớm phát huy hiệu quả để người dân sửa chữa lại nhà ở, ổn định cuộc sống

Để xây dựng công trình, tỉnh Quảng Trị phối hợp với Quân khu 4, Binh đoàn 12 huy động lực lượng, khẩn trương triển khai và quyết tâm hoàn thành vào ngày 31-12.

Tại buổi khởi công, ông Phan Phong Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, đề nghị Sở Xây dựng và các đơn vị tư vấn, giám sát, thi công cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, huy động tối đa nhân lực, thiết bị; đề xuất giải pháp thi công khoa học, chặt chẽ, xây dựng phương án thi công "3 ca, 4 kíp", quyết tâm "vượt nắng thắng mưa" để đẩy nhanh tiến độ nhưng phải bảo đảm tuyệt đối an toàn về mọi mặt.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Binh đoàn 12 hỗ trợ lực lượng, trang thiết bị, các điều kiện cần thiết để giúp địa phương thi công và sửa chữa lại nhà ở cho người dân bị ảnh hưởng...

Quảng Trị hoàn thành công trình chống sụt trượt ở Khe Sanh vào 31 - 12 - Ảnh 3.

Tỉnh Quảng Trị quyết tâm hoàn thành công trình vào ngày 31-12

Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự hỗ trợ tích cực của Quân khu 4, Binh đoàn 12, nỗ lực của các đơn vị tham gia thi công và sự đồng thuận của nhân dân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị tin tưởng công trình sẽ hoàn thành đúng tiến độ, sớm phát huy hiệu quả để người dân sửa chữa lại nhà ở nhằm ổn định cuộc sống.

Trước đó, ngày 16 đến 17-11, mưa đặc biệt lớn tại vùng núi phía Tây Quảng Trị khiến taluy phía sau các nhà dân trên đường Hùng Vương, xã Khe Sanh - bị sạt xuống sâu 15 m, kéo dài 170 m, rộng khoảng 30 m, ảnh hưởng diện tích 5.000 m². Đất trôi lấn gần 1 m vào móng nhà, làm hư hỏng nặng 2 căn và gây nứt, sụt lún 10 căn còn lại.

Toàn bộ 12 hộ đã được sơ tán khẩn cấp đến nơi ở an toàn tại một trụ sở của huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị (cũ).

Ngày 30-11 và 3-12, Thủ tướng đã ban hành Công điện 234 và Công văn 1551, yêu cầu các tỉnh miền Trung khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai. Tại cuộc họp trực tuyến sáng 9-12, Thủ tướng tiếp tục nhấn mạnh phải đẩy nhanh "Chiến dịch Quang Trung" - sửa chữa nhà bị hư hỏng sau mưa lũ, đồng thời phê bình tỉnh Quảng Trị vì chậm triển khai sửa chữa cho 12 hộ dân nói trên và yêu cầu báo cáo cụ thể.

    Thông báo