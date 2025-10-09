Công ty ở Hà Nội trúng đấu giá khu "đất vàng" 16 Bạch Đằng - Đà Nẵng hơn 359 tỉ đồng

Ngày 9-10, UBND TP Đà Nẵng cho biết Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình đã ký quyết định cho Công ty CP Dịch vụ Phúc Tín thuê khu đất số 16 Bạch Đằng (phường Hải Châu) sau khi doanh nghiệp này trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

Theo quyết định, Phúc Tín được thuê 1.795m² đất thương mại, dịch vụ, thời hạn 50 năm, trả tiền thuê một lần cho toàn bộ thời gian sử dụng. Trước đó, khu đất này được công ty đấu giá thành công với giá hơn 200 triệu đồng/m², tương đương hơn 359 tỉ đồng, cao hơn gần 49 tỉ đồng so với mức khởi điểm hơn 310 tỉ đồng (173,2 triệu đồng/m²).

Lô đất 16 Bạch Đằng nằm bên sông Hàn, TP Đà Nẵng

Đáng chú ý, so với phiên đấu giá hồi tháng 2, giá khởi điểm khu đất chỉ 59,2 triệu đồng/m² (hơn 106 tỉ đồng), cho thấy mức tăng gấp nhiều lần trong lần đấu giá vừa qua.

Khu đất 16 Bạch Đằng nằm ở vị trí đắc địa ngay trung tâm thành phố, có hai mặt tiền đường Bạch Đằng và Trần Phú, nhìn ra sông Hàn, kết nối trực tiếp với các tuyến dịch vụ - du lịch trọng điểm.

Thành phố cũng khuyến khích nhà đầu tư điều chỉnh thiết kế theo hướng tăng khoảng lùi xây dựng, tạo không gian thông thoáng, thêm mảng xanh và chỗ đậu xe.

Trước đây, khu đất từng được giao cho Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 do Phan Văn Anh Vũ (Vũ "Nhôm") làm chủ, thuê vào năm 2014. Tuy nhiên, sau kết luận thanh tra và quá trình điều tra của Bộ Công an, tài sản này bị kê biên. Đến năm 2023, Bộ Công an đã có văn bản đề nghị hủy bỏ việc tạm dừng giao dịch, cho phép thành phố xử lý tài sản theo quy định.