Kinh tế

Loạt cửa hàng buôn bán hàng hiệu giả ở Đà Nẵng

B.Vân

(NLĐO) - 6 tổ chức, cá nhân này bị xử phạt và buộc tiêu hủy gần 300 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng của Hermès, Apple, Yonex, Asics, Celine, G.fore....

Đội Quản lý thị trường số 1 – Chi cục Quản lý thị trường TP Đà Nẵng vừa phát hiện 6 tổ chức, cá nhân ở TP Đà Nẵng có hành vi kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng.

Các mặt hàng vi phạm gồm ví, túi xách, giày dép, quần áo thể thao, phụ kiện điện thoại và thời trang… nhái các nhãn hiệu Hermès, Apple, Yonex, Asics, Celine, G.fore - đều là những thương hiệu cao cấp, có uy tín toàn cầu.

Hàng giả Đà Nẵng bị thu giữ và tiêu hủy: Cuộc chiến chống hàng nhái hiệu quả - Ảnh 1.

Nhiều sản phẩm nhái hàng hiệu được bày bán ở các cửa hàng trên địa bàn phường Hải Châu, TP Đà Nẵng

Đội Đội Quản lý thị trường số 1 đã xử phạt hành chính các trường hợp vi phạm với tổng số tiền dự kiến 145,5 triệu đồng, đồng thời buộc tiêu hủy 298 sản phẩm giả mạo.

Các vi phạm được phát hiện trong đợt cao điểm kiểm tra, chống buôn lậu, gian lận thương mại và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, triển khai từ ngày 24-9 đến 1-10. Lực lượng quản lý thị trường đã tiến hành nhiều đợt kiểm tra đột xuất tại các cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường Hải Châu.

Hàng giả Đà Nẵng bị thu giữ và tiêu hủy: Cuộc chiến chống hàng nhái hiệu quả - Ảnh 2.

Các sản phẩm này bị lực lượng quản lý thị trường thu giữ và tiến hành tiêu huỷ

Theo Đội Quản lý thị trường số 1, tình trạng hàng giả, hàng nhái, đặc biệt là sản phẩm "gắn mác hàng hiệu" đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến quyền lợi người tiêu dùng và uy tín các thương hiệu chính hãng.

Thời gian tới, đơn vị sẽ tăng cường giám sát, kiểm tra định kỳ và đột xuất, kiên quyết ngăn chặn, xử lý triệt để các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, bảo vệ người tiêu dùng và doanh nghiệp chân chính.

hàng giả Đà Nẵng
