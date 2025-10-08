Thuế TP Đà Nẵng vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế đối với Công ty CP Dược - Thiết bị Y tế Đà Nẵng (Dapharco, mã chứng khoán: DDN), do có nhiều sai phạm trong kê khai nghĩa vụ thuế.



Theo kết luận, Dapharco đã khai sai dẫn đến thiếu số thuế giá trị gia tăng (VAT) phải nộp trong các kỳ tính thuế năm 2023 và 2024, đồng thời khai sai thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) trong các năm 2022-2024. Doanh nghiệp cũng có sai sót trong kê khai VAT ở nhiều kỳ khác, tuy không làm thiếu số thuế phải nộp.

Trụ sở Công ty CP Dược - Thiết bị Y tế Đà Nẵng tại phường Hải Châu, TP Đà Nẵng. Ảnh: Dapharco

Cơ quan thuế đã xử phạt hành chính hơn 161,6 triệu đồng, trong đó gần 29 triệu đồng liên quan đến thuế VAT, hơn 113 triệu đồng về thuế TNDN và 19,5 triệu đồng cho các hành vi khai sai khác.

Bên cạnh đó, Dapharco bị truy thu hơn 710 triệu đồng tiền thuế và chậm nộp, gồm 144,9 triệu đồng VAT, 565,8 triệu đồng TNDN và hơn 98 triệu đồng tiền chậm nộp. Doanh nghiệp còn phải điều chỉnh giảm số thuế VAT được khấu trừ hơn 123 triệu đồng.

Tổng cộng, số tiền Dapharco phải nộp bổ sung gần 971 triệu đồng.

Về kết quả kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2025, Dapharco ghi nhận doanh thu 502 tỉ đồng, giảm hơn 22% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 1,3 tỉ đồng, giảm gần 3,6 lần. Doanh nghiệp cho biết nguyên nhân chính là tăng chi phí đầu tư cho hệ thống Trung tâm tiêm chủng và dịch vụ y tế NeoVita tại TP HCM.