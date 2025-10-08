HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Sở Xây dựng Đà Nẵng nói gì về tình trạng chen lấn nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội?

B.Vân

(NLĐO) - Sở Xây dựng Đà Nẵng yêu cầu siết quy trình, đảm bảo trật tự khi tiếp nhận hồ sơ mua nhà ở xã hội Bàu Tràm Lakeside

Ngày 8-10, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng đã phản hồi ý kiến người dân liên quan tình trạng đông người chen lấn khi nộp hồ sơ mua căn hộ tại dự án nhà ở xã hội Bàu Tràm Lakeside (phường Hải Vân).

Trước đó, người dân phản ánh khu vực tiếp nhận hồ sơ tại dự án này thường xuyên quá tải, trong khi chỉ có 1-2 bảo vệ, gây lo ngại về an ninh và tính công bằng.

Sở Xây dựng cho biết, việc tiếp nhận hồ sơ thuộc trách nhiệm của Công ty CP Đầu tư Sài Gòn – Đà Nẵng, chủ đầu tư dự án. Cơ quan này đã yêu cầu doanh nghiệp công khai quy trình, tăng cường lực lượng bảo vệ, đồng thời cử cán bộ trực tiếp giám sát tại hiện trường.

Sở Xây dựng Đà Nẵng xác nhận quy trình nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội Bàu Tràm Lakeside - Ảnh 1.

Phường Hải Vân cử lực lượng hỗ trợ để đảm bảo trật tự tại khu vực nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội Bàu Tràm Lakeside

Theo quy định, số thứ tự nộp hồ sơ chỉ nhằm xác định trình tự tiếp nhận, không phải thứ tự chọn căn hộ. Mỗi hồ sơ chỉ có một người đại diện hợp lệ và phải mang đủ giấy tờ gốc. Các trường hợp gây mất trật tự hoặc khai sai sẽ bị xử lý.

Mỗi ngày, chủ đầu tư dự kiến tiếp nhận khoảng 90 hồ sơ. Trong đợt mở bán này, dự án có 305 căn hộ, giá từ hơn 700 triệu đến 1 tỉ đồng, thu hút đông đảo người lao động do nằm gần các khu công nghiệp.

Trước đó, Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 7-10, hàng trăm người đã xếp hàng dài, thậm chí ngủ qua đêm để chờ nộp hồ sơ tại dự án nhà ở xã hội Bàu Tràm Lakeside. UBND phường Hải Vân đã cử lực lượng hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự khu vực.

Tin liên quan

Một công ty dược ở Đà Nẵng bị truy thu và xử phạt gần 1 tỉ đồng tiền thuế

Một công ty dược ở Đà Nẵng bị truy thu và xử phạt gần 1 tỉ đồng tiền thuế

(NLĐO) - Dapharco bị ngành thuế Đà Nẵng truy thu, xử phạt gần 1 tỉ đồng do khai sai nghĩa vụ thuế VAT và thuế thu nhập doanh nghiệp nhiều kỳ.

Dòng vốn tư nhân thắp sáng “đại công trường” Đà Nẵng

(NLĐO) - Đà Nẵng đang chứng kiến làn sóng đầu tư tư nhân mạnh mẽ, tăng 36% so với cùng kỳ, đạt mức cao nhất trong nhiều năm qua.

Đà Nẵng tổng lực “đi từng nhà, rà từng thửa” làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai

(NLĐO) - Đà Nẵng huy động toàn hệ thống chính trị “đi từng nhà, rà từng thửa” để chuẩn hóa, số hóa thông tin đất đai

nhà ở xã hội Đà Nẵng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo