Ngày 8-10, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng đã phản hồi ý kiến người dân liên quan tình trạng đông người chen lấn khi nộp hồ sơ mua căn hộ tại dự án nhà ở xã hội Bàu Tràm Lakeside (phường Hải Vân).



Trước đó, người dân phản ánh khu vực tiếp nhận hồ sơ tại dự án này thường xuyên quá tải, trong khi chỉ có 1-2 bảo vệ, gây lo ngại về an ninh và tính công bằng.

Sở Xây dựng cho biết, việc tiếp nhận hồ sơ thuộc trách nhiệm của Công ty CP Đầu tư Sài Gòn – Đà Nẵng, chủ đầu tư dự án. Cơ quan này đã yêu cầu doanh nghiệp công khai quy trình, tăng cường lực lượng bảo vệ, đồng thời cử cán bộ trực tiếp giám sát tại hiện trường.

Phường Hải Vân cử lực lượng hỗ trợ để đảm bảo trật tự tại khu vực nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội Bàu Tràm Lakeside

Theo quy định, số thứ tự nộp hồ sơ chỉ nhằm xác định trình tự tiếp nhận, không phải thứ tự chọn căn hộ. Mỗi hồ sơ chỉ có một người đại diện hợp lệ và phải mang đủ giấy tờ gốc. Các trường hợp gây mất trật tự hoặc khai sai sẽ bị xử lý.

Mỗi ngày, chủ đầu tư dự kiến tiếp nhận khoảng 90 hồ sơ. Trong đợt mở bán này, dự án có 305 căn hộ, giá từ hơn 700 triệu đến 1 tỉ đồng, thu hút đông đảo người lao động do nằm gần các khu công nghiệp.

Trước đó, Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 7-10, hàng trăm người đã xếp hàng dài, thậm chí ngủ qua đêm để chờ nộp hồ sơ tại dự án nhà ở xã hội Bàu Tràm Lakeside. UBND phường Hải Vân đã cử lực lượng hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự khu vực.