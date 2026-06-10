Công viên số 1 Lý Thái Tổ vận hành ổn định chờ bàn giao

Sau khi hoàn thành giai đoạn 1 và đưa vào hoạt động trước thềm Xuân Bính Ngọ 2026, Công viên số 1 Lý Thái Tổ đang được Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển đô thị Vũng Tàu trực tiếp quản lý, vận hành.

Đây là đơn vị thực hiện dự án theo Quyết định số 548/QĐ-UBND ngày 26-1-2026 của UBND TPHCM về đầu tư xây dựng Công viên tưởng niệm số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài.

Khu vực công viên số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài

Theo UBND phường Vườn Lài, công viên được xây dựng trên khuôn viên Nhà khách Chính phủ trước đây, có diện tích 4,74 ha với tổng mức đầu tư trên 263 tỉ đồng. Hiện đơn vị đầu tư đang hoàn tất các thủ tục để bàn giao công trình cho Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật TPHCM tiếp nhận, quản lý và khai thác.

Công viên là công trình công cộng mang thông điệp tri ân, tưởng niệm và hồi sinh, phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí và sinh hoạt cộng đồng của người dân. Nổi bật tại đây là quảng trường trung tâm hình tròn rộng khoảng 1.800 m², được thiết kế theo hình tượng giọt nước rơi xuống mặt đất.

Ý tưởng thiết kế lấy cảm hứng từ sự chuyển hóa nỗi đau thành hy vọng. Điểm lõm ở trung tâm tượng trưng cho những mất mát trong quá khứ, trong khi các vòng sóng lan tỏa xung quanh thể hiện sự hồi sinh và hướng đến tương lai.

Tâm điểm công trình là biểu tượng trái tim nằm trong giọt nước, được chế tác bằng inox gương phản chiếu hình ảnh người đứng quanh, gửi gắm thông điệp về sự sẻ chia và tình yêu thương của cộng đồng.

Bên cạnh công tác vận hành, chính quyền địa phương tăng cường quản lý trật tự đô thị tại khu vực công viên.

Ngay từ khi công viên đi vào hoạt động, UBND phường Vườn Lài đã chỉ đạo Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phối hợp Công an phường xây dựng kế hoạch tuần tra, kiểm tra thường xuyên, bố trí lực lượng xử lý các trường hợp vi phạm. Đến nay, khu vực công viên chưa phát sinh tình trạng lấn chiếm lòng lề đường hoặc buôn bán tự phát.

Theo UBND phường Vườn Lài, công viên hiện được vận hành ổn định, vừa phục vụ nhu cầu sinh hoạt cộng đồng, vừa bảo đảm trật tự đô thị trong thời gian chờ bàn giao cho cơ quan quản lý chuyên ngành của thành phố.