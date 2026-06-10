HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Công viên số 1 Lý Thái Tổ vận hành ổn định chờ bàn giao

ĐAN QUẾ

(NLĐO) - Công viên là công trình mang thông điệp tri ân, tưởng niệm và hồi sinh với ý tưởng thiết kế lấy cảm hứng từ sự chuyển hóa nỗi đau thành hy vọng

Sau khi hoàn thành giai đoạn 1 và đưa vào hoạt động trước thềm Xuân Bính Ngọ 2026, Công viên số 1 Lý Thái Tổ đang được Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển đô thị Vũng Tàu trực tiếp quản lý, vận hành. 

Đây là đơn vị thực hiện dự án theo Quyết định số 548/QĐ-UBND ngày 26-1-2026 của UBND TPHCM về đầu tư xây dựng Công viên tưởng niệm số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài.

Công viên số 1 Lý Thái Tổ đang được quản lý thế nào? - Ảnh 1.

Khu vực công viên số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài

Theo UBND phường Vườn Lài, công viên được xây dựng trên khuôn viên Nhà khách Chính phủ trước đây, có diện tích 4,74 ha với tổng mức đầu tư trên 263 tỉ đồng. Hiện đơn vị đầu tư đang hoàn tất các thủ tục để bàn giao công trình cho Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật TPHCM tiếp nhận, quản lý và khai thác.

Công viên là công trình công cộng mang thông điệp tri ân, tưởng niệm và hồi sinh, phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí và sinh hoạt cộng đồng của người dân. Nổi bật tại đây là quảng trường trung tâm hình tròn rộng khoảng 1.800 m², được thiết kế theo hình tượng giọt nước rơi xuống mặt đất.

Ý tưởng thiết kế lấy cảm hứng từ sự chuyển hóa nỗi đau thành hy vọng. Điểm lõm ở trung tâm tượng trưng cho những mất mát trong quá khứ, trong khi các vòng sóng lan tỏa xung quanh thể hiện sự hồi sinh và hướng đến tương lai. 

Tâm điểm công trình là biểu tượng trái tim nằm trong giọt nước, được chế tác bằng inox gương phản chiếu hình ảnh người đứng quanh, gửi gắm thông điệp về sự sẻ chia và tình yêu thương của cộng đồng.

Bên cạnh công tác vận hành, chính quyền địa phương tăng cường quản lý trật tự đô thị tại khu vực công viên. 

Ngay từ khi công viên đi vào hoạt động, UBND phường Vườn Lài đã chỉ đạo Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phối hợp Công an phường xây dựng kế hoạch tuần tra, kiểm tra thường xuyên, bố trí lực lượng xử lý các trường hợp vi phạm. Đến nay, khu vực công viên chưa phát sinh tình trạng lấn chiếm lòng lề đường hoặc buôn bán tự phát.

Theo UBND phường Vườn Lài, công viên hiện được vận hành ổn định, vừa phục vụ nhu cầu sinh hoạt cộng đồng, vừa bảo đảm trật tự đô thị trong thời gian chờ bàn giao cho cơ quan quản lý chuyên ngành của thành phố.

Tin liên quan

Ấn định thời điểm khai quật khu mộ liệt sĩ tập thể tại công viên Lê Thị Riêng, TPHCM

Ấn định thời điểm khai quật khu mộ liệt sĩ tập thể tại công viên Lê Thị Riêng, TPHCM

(NLĐO) - Đã có đầy đủ cơ sở lịch sử, khoa học, pháp lý và thực tiễn để khẳng định độ tin cậy cao về khu mộ liệt sĩ tập thể tại công viên Lê Thị Riêng

Nhân chứng kể gì về mộ liệt sĩ tập thể tại Công viên Lê Thị Riêng?

(NLĐO) - Tầm khoảng 9 - 10 giờ sáng một ngày sau đợt súng nổ, ông Thành cùng đám bạn chạy ra nghĩa địa chơi thì chứng kiến người ta đang chôn cất tập thể

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì hội thảo về mộ liệt sĩ tập thể tại Công viên Lê Thị Riêng

(NLĐO) - Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh hội thảo vừa là khoa học, vừa là tình dân tộc, nghĩa đồng bào, đầy ắp và nặng lòng biết ơn

TPHCM Sở Xây dựng Công viên số 1 Lý Thái Tổ Công viên giọt nước UBND phường Vườn Lài
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo