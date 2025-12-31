"Công xưởng hạnh phúc" đến với nhà máy TCL ở KCN VSIP

Chiều 31-12, tại Công ty TNHH Điện tử TCL (KCN VSIP IIA mở rộng, phường Vĩnh Tân, TPHCM) đã diễn ra chương trình "Tăng thu nhập cùng Shopee – Công xưởng hạnh phúc" do Báo Người Lao Động phối hợp Big Vision Network tổ chức, với sự đồng hành của Shopee Việt Nam.

Đây là gameshow thứ 4 diễn ra tại TPHCM (khu vực Bình Dương), hoạt động nhằm tạo điều kiện cho người lao động (NLĐ) có thêm sân chơi giải trí sau những ngày làm việc tại nhà máy.

Tại chương trình offline có các hoạt động diễn ra liên tục như gameshow thi đấu cho NLĐ thuộc các phân xưởng, chuyền sản xuất trong công ty với các trò chơi vận động vui nhộn, hấp dẫn và đầy kịch tính.

Tổng giải thưởng lên đến 23 triệu đồng. Trong đó, giải nhất là 10 triệu đồng; giải nhì 5 triệu đồng; giải ba 3 triệu đồng; 5 giải khuyến khích - 1 triệu đồng/giải. Ngoài ra, BTC còn có các trò chơi dành cho khán giả tham gia cổ vũ, với giải thưởng nhất, nhì, ba lần lượt sẽ là 3 triệu đồng; 2 triệu đồng; 1 triệu đồng và nhiều giải thưởng hấp dẫn khác.



Mỗi công ty sẽ đề xuất 8 đội thi đấu, tương ứng với các chuyền sản xuất hoặc phân xưởng, bộ phận trong công ty, thi đấu với nhau trong 3 vòng thi chính. Ở vòng loại là phần thi "bùng nổ doanh thu"; vòng bán kết là "đường đua hoa hồng" và vòng chung kết có tên gọi "gom hoa hồng".

Ở phần bốc thăm may mắn cuối chương trình, nhiều phần quà giá trị như đồ gia dụng, quà tặng điện tử, phiếu mua hàng và các phần quà từ Shopee đã tìm được chủ nhân. Đặc biệt là chiếc tủ lạnh trị giá 10 triệu đồng và 5 phân vàng 999.



Một số hình ảnh tại Chương trình Công xưởng hạnh phúc diễn ra tại nhà máy Công ty TCL: