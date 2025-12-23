HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Tác phẩm "Kính vạn hoa": Cột mốc hiếm hoi

Kim Ngân

3 thập niên là quãng thời gian đủ dài để kiểm chứng và khẳng định giá trị bền vững của tác phẩm "Kính vạn hoa"

 30 năm tồn tại của bộ truyện "Kính vạn hoa" không chỉ là một dấu mốc đáng nể của riêng nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, mà còn là cột mốc hiếm hoi của văn học thiếu nhi Việt Nam hiện đại. Qua đó đặt ra kỳ vọng văn học thiếu nhi Việt Nam hoàn toàn có thể xây dựng những bộ truyện dài tập bền bỉ, có sức sống lâu dài.

Tại buổi giao lưu và ký tặng sách nhân kỷ niệm 30 năm ra đời bộ truyện "Kính vạn hoa" vào ngày 20-12, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh chia sẻ ngay từ những ngày đầu, NXB Kim Đồng, đặc biệt là cố Giám đốc Nguyễn Thắng Vu, đã rất gắn bó và quyết tâm thúc đẩy "Kính vạn hoa". Trong bối cảnh sách dịch nước ngoài chiếm lĩnh thị trường, ông Vu luôn nhắc nhà văn phải là "người lính trên mặt trận văn hóa".

Cột mốc hiếm hoi - Ảnh 1.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh giao lưu cùng bạn đọc sách nhân kỷ niệm 30 năm ra đời bộ truyện “Kính vạn hoa” (Ảnh: NXB KIM ĐỒNG)

Theo nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, NXB Kim Đồng khi đó không đặt nặng yếu tố kinh tế, mà mong muốn xây dựng một bộ truyện thiếu nhi do chính người Việt sáng tác, đủ sức đứng cạnh các tác phẩm nước ngoài, để "người Việt dùng hàng Việt".

"Nhìn các bộ truyện nước ngoài có thể kéo dài hàng chục, hàng trăm tập và vẫn được đón nhận, tôi tự hỏi vì sao Việt Nam không làm được? Với cá nhân tôi, đó không chỉ là tự ái nghề nghiệp, mà còn là tự ái dân tộc. Người Việt có thể không lớn vóc dáng, nhưng chúng ta có sự bền bỉ và hoàn toàn đủ khả năng tạo nên những tác phẩm dài hơi, nghiêm túc cho thiếu nhi" - ông chia sẻ.

Nhà thơ Lê Minh Quốc cho rằng ở đời sống văn học đương đại, thật đáng mừng khi "Kính vạn hoa" đã đồng hành với nhiều thế hệ bạn đọc.

"Bộ truyện "Kính vạn hoa" đã mở ra một tiền lệ chưa từng có: sách phát hành định kỳ, được chờ đợi như một món quà hằng tuần, tạo nên thói quen đọc và sự gắn bó dài hơi giữa tác giả và độc giả nhỏ tuổi" - ông Lê Minh Quốc nhấn mạnh.

Ở góc độ xuất bản, ông Bùi Tuấn Nghĩa, Giám đốc NXB Kim Đồng, khẳng định 3 thập niên là quãng thời gian đủ dài để kiểm chứng và khẳng định giá trị bền vững của tác phẩm. Nhằm tiếp tục phát huy sức sống của "Kính vạn hoa", NXB sẽ bàn với nhà văn Nguyễn Nhật Ánh về khả năng phát triển bộ truyện dưới dạng truyện tranh, cũng như dịch ra các ngôn ngữ như tiếng Anh, tiếng Trung…

